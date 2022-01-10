Üye Girişi
ESKİŞEHİR - Özbekistanlı öğrenci yumruklarını üniversitesi için atacak - Son Dakika

ESKİŞEHİR - Özbekistanlı öğrenci yumruklarını üniversitesi için atacak

10.01.2022 11:02

Özbekistan'dan üniversite öğrenimi için geldiği Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) boksa devam eden 20 yaşındaki Asadbek Mukhammadjonov, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenecek şampiyonadan altın madalya ile dönmeyi hedefliyor.

Özbekistan'dan üniversite öğrenimi için geldiği Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) boksa devam eden 20 yaşındaki Asadbek Mukhammadjonov, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenecek şampiyonadan altın madalya ile dönmeyi hedefliyor.

Ülkesinde 17 yaşına kadar karma dövüş sanatları ile uğraşan Mukhammadjonov, geçen yıl ESOGÜ Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümünü kazanarak Eskişehir'e geldi.

Üniversitenin boks antrenörü Yılmaz Ayar ile tanışan Mukhammadjonov sporcu, haftanın 3 günü ikişer saat antrenman yapmaya başladı.

Genç sporcu hem mart ayında düzenlenmesi planlanan Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonası'nda birinci olarak üniversitesini kürsüye taşımak hem de gelecekte Özbekistan Milli Boks Takımı'nda yer almak istiyor.

"Burada daha çok şey öğrendim"

Asadbek Mukhammadjonov, AA muhabirine, boksa ve karma dövüş sanatlarına küçük yaşlarda başladığını ancak eli kırıldığı için ara verdiğini söyledi.

ESOGÜ Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümünde 1. sınıfa devam ettiğini belirten Mukhammadjonov, "Eskişehir'de boksa ilgi gösterdim. Burada daha çok şey öğrendim. Hocama bana öğrettikleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Özbekistanlı sporcu, üniversitesine altın madalya kazanma hedefiyle Yılmaz Ayar ile çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Boks antrenmanlarının iyi geçtiğini aktaran Mukhammadjonov, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hem iyi bir öğrenci hem de iyi bir sporcu olmak istiyorum. Türkiye'de boks yapmak çok özel ve iyi hissettiriyor. Burada hava ve insanlar çok iyi. 4 yıl boyunca okulumla boksu da sürdürmek istiyorum. Türkiye'de kalıp hem mesleğimi hem de boksu devam ettireceğim. Özbekistan Milli Boks Takımı'na girmek istiyorum."

Antrenörü başarılı olacağına inanıyor

Yılmaz Ayar ise Asadbek Mukhammadjonov'un üniversiteyi kazandıktan sonra okulda boks takımı olup olmadığını araştırıp yanına geldiğini belirtti.

Sporcusunun, ülkesinde de boksla ilgili geçmişinin olduğunu anlatan Ayar, şunları kaydetti:

"Takıma kendini dahil ettik. Başarılı ve gelecek adına umut verici bir sporcu. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından mart ayının ilk haftasında düzenlenecek Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonası'nda kendisinden madalya beklentimiz var. Haftanın 3 günü ikişer saat antrenman yapıyoruz. Boks antrenmanları çok zordur ancak sporcumuz bu yoğun antrenman temposunu kaldırabiliyor. İnşallah madalya alacağız. En başarılı sporcularımdan biri. Yeteneğinin üzerine bir şeyler daha eklemeye çalışıyoruz."

Ayar, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak'a sporculara sağladığı imkanlardan dolayı teşekkür etti.

ESKİŞEHİR - Özbekistanlı öğrenci yumruklarını üniversitesi için atacak
ESKİŞEHİR - Özbekistanlı öğrenci yumruklarını üniversitesi için atacak
ESKİŞEHİR - Özbekistanlı öğrenci yumruklarını üniversitesi için atacak

YORUMLAR
500

Özbekistan, Eskişehir, Türkiye, Boks, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - Özbekistanlı öğrenci yumruklarını üniversitesi için atacak - Son Dakika


7. kattan düşerek ölen Sedefnur'un yanındaki polis sevgilisi konuştu: Telefonunu göstermedi, tartıştık 7. kattan düşerek ölen Sedefnur'un yanındaki polis sevgilisi konuştu: Telefonunu göstermedi, tartıştık         
15:29
Son dakika! Atanamayan öğretmenlere müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ay sonunda 15 bin öğretmen ataması daha yapıyoruz Son dakika! Atanamayan öğretmenlere müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ay sonunda 15 bin öğretmen ataması daha yapıyoruz         
15:18
Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü! Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü!         
14:22
Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı         
14:00
Fatih Terim görevi bırakıyor mu? Başkan Elmas'la görüştü, yönetimden açıklama bekleniyor Fatih Terim görevi bırakıyor mu? Başkan Elmas'la görüştü, yönetimden açıklama bekleniyor         
13:47
Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı         
11:53
Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı         
11:17
Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor         
10:02
Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti         
08:51
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50
Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı         
00:35
Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı         
00:33
İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar         
00:32
Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam! Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam!         
00:31

Son Dakika Haberleri
15:29 7. kattan düşerek ölen Sedefnur'un yanındaki polis sevgilisi konuştu: Telefonunu göstermedi, tartıştık
15:17 Son dakika! Atanamayan öğretmenlere müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ay sonunda 15 bin öğretmen ataması daha yapıyoruz
15:17 Fatih Terim'le yollar ayrıldı, dört isim öne çıktı! Birinin uçak bileti bile hazırmış!
15:02 Canlı yayın açan ünlü oyuncunun masanın üzerinde unuttuğu kayganlaştırıcı şişesi gündem oldu
14:45 Vartolu ve Mucize Doktor, Netflix dizisinde buluşuyor: Yaratılan
14:44 Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılması taraftarı çıldırttı: Asıl Burak Elmas gitmeli!
14:40 Savcılık itiraz etti! HDP'ye silahlı saldırı girişiminde bulunan fail tutuklandı
14:34 İptal edilen 31 Mart seçimleri sonrası konuşmaları nedeniyle yargılanan İBB Başkanı İmamoğlu savunma yaptı: YSK'yı ve üyelerine hakaret etmedim
14:31 Zengin şansı! Paris Hilton, Metaverse'teki sanal partisinden 700 bin dolar kazandı
14:18 Bingöl'ün kırmızılı teyzesi! Çocukken rüya gördü, o gün bugündür kırmızı giyiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 15:37:12. #1.13#
SON DAKİKA: ESKİŞEHİR - Özbekistanlı öğrenci yumruklarını üniversitesi için atacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement