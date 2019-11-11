Özbekistanlı Türkiye Mezunları Taşkent'te buluştu

Türkiye mezunu Özbekistanlılar, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Mezunları Programı" kapsamında Taşkent'te buluştu.

Özbekistan'da ilk defa düzenlenen "Türkiye Mezunları Buluşması" programı çerçevesinde farklı dönemlerde Türkiye'de çeşitli üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim alarak ülkelerine dönen mezunlar bir araya geldi. Programa YTB Başkanı Abdullah Eren, TİKA Taşkent Koordinatörü Ali İhsan Çağlar ve 50'den fazla Türkiye mezunu katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan ziyaretine ilişkin video gösterimi ile başlayan programın açılışında konuşan Eren, Özbekistanlı Türkiye mezunlarını ilk defa bir araya getiren bu etkinliğin gecikmiş olmasına rağmen hayırlı bir başlangıç olduğunu, 2017'den beri gerçekleştirdikleri çalışma sonucunda dünyanın 29 ülkesinde Türkiye mezunları derneklerinin kurulduğunu, bugün Özbekistan'da da böyle bir yapının ilk çalışması olabilecek bir buluşmanın gerçekleştirildiğini vurguladı.

Dost ve kardeş Özbekistan'da geçmiş yıllarda yüzlerce öğrencinin Türkiye'de eğitim aldığını kaydeden Eren, "Türkiye mezunları kendi ülkeleriyle Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde çok kilit rol oynuyor. Önümüzdeki süreçte kurumsal yapılarla ilişkileri somut olarak ilerleteceğiz. Özbekistan'ın nüfusu, toplumsal yapısı, iç huzuru ve kadim geleneğiyle hem Orta Asya'ya hem de Türk dünyasına rehberlik edebilecek bir ülke olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu ülkedeki mezunlarımıza kıymet veriyoruz." dedi.

Bu sene Türkiye burslarına dünya genelinde 150 bin başvuru yapıldığını, 3 bin 500 kişinin Türkiye'de okumaya hak kazandığını aktaran Eren, gelecek yıl Özbekistan'da daha fazla öğrenciye burs vermek istediklerini dile getirdi.

Etkinlikte söz alan Özbek mezunlar da çok önemli buldukları bu buluşmanın organize edilmesinden dolayı YTB yönetimine teşekkür etti.

Buluşmada, Türkiye Mezunları etkinlikleri ile ilgili video gösterildi. Etkinlik sonunda Özbek mezunlar Eren'e geleneksel Özbek kıyafeti olan "çapan" hediye etti. Daha sonra Özbekistanlı Türkiye mezunları fotoğraf çektirdi.