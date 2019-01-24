Son Dakika Haberleri: Özbelsan'ın Yeni Tesisleri Hizmete Girdi

Özbelsan'ın Yeni Tesisleri Hizmete Girdi

1 saat önce

Sivas Belediyesi şirketi olan Özbelsan AŞ'nin yeni idari binası ve tesislerinin hizmete girdiği bildirildi.

Özbelsan'ın Yeni Tesisleri Hizmete Girdi, System.String[]
Sivas Belediyesi şirketi olan Özbelsan AŞ'nin yeni idari binası ve tesislerinin hizmete girdiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan 4 katlı idari bina, ekmek fabrikası, kent mobilyaları fabrikası, demir doğrama atölyesi, yemekhane ve kapalı otopark bulunan yerleşkeyi ziyaret etti. Şirketin Genel Müdürü Şaban Kaya ve Belediye Meclis Üyesi Erdal Karaca ile tesisleri inceleyen Aydın, yeni hizmet binası ve tesislerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sivas'ın büyük şirketlerinden Özbelsan'ın yeni tesislerde daha verimli bir ortama kavuştuğunu belirten Aydın, "3 bin metrekare kapalı alana sahip idari bina, 2 bin 500 metrekare alana kurulan yemekhane, makine ikmal birimlerimiz, ahşap yapı elemanları, demirhane ve diğer atölyelerimizi buraya taşıdık. Bu birimlerimiz 4 bin 500 metrekare kapalı alanda hizmet veriyor. Genel olarak 10 bin metrekarelik modern bir kompleks oldu. Maliyeti ise 9 milyon lira." ifadelerini kullandı.

Önceki dönemde ahşap ve beton yapı elemanlarının da bu bölgeye kurulduğunu hatırlatan Başkan Aydın, şunları kaydetti:

"Şirketimiz artık hem daha düzenli bir alanda hizmet verecek hem de şehir içinde kalan bölgeler boşaltılmış olacak. Bu alanın hemen yanında belediyemiz bünyesinde makine ikmal tesislerimiz var. Asfalt şantiyemiz yine bu bölgede. Bu tesislerin hayırlı olmasını diliyorum. Tesislerimizin şehrimize kazandırılmasında büyük emeği olan genel müdürümüz Şaban beye ve diğer çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:14 Kaynak: AA

Sivas Belediyesi, Aydın, Sivas, Ekonomi
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