Ozbi'den sürpriz single

Ozbi yeni single'ında sıkışmışlığın dışavurumu olarak kaleme aldığı şarkısında ön yargıları, otoritenin şişkin egosunu, hayatlarımızı istediği gibi dizayn etmeye çalışanları, ötekileştirenleri, dışlayanları ve korku ile yola getirmeye çalışanları hedef alıyor.

OZBİ'NİN İSYANI VE UMUDU

Ozbi, buna karşı "Yaşarım bunu sana sormam" cümlesiyle isyanını, umudunu, inadını, yaşama hakkını, ifade özgürlüğünü dile getiriyor. Şarkının klibinde ise bunu farklı bir biçimde gösteren sanatçı, 8 farklı karaktere bürünerek şarkıya çok farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Oyunculuğa dair bize çok şey gösteren klipte, uzun yıllar eğitimini alıp oyunlarında oynadığı Craft Tiyatro'nun kurucusu Çağ Çalışkur ile çalışan Ozbi; sergilediği performans ile de çok konuşulacağa benziyor.

12 Mart Cuma günü Avrupa Müzik markasıyla yayımlanan single'ı tüm dijital platformlarda bulabilirsiniz.



