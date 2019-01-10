Özbilgiç: "2018 Yılını Dolu Dolu Geçirdik"

Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç, 2018 yılın bir çok faaliyet ve kurs ile dolu dolu geçirdiklerini söyledi.

Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç, 2018 yılın bir çok faaliyet ve kurs ile dolu dolu geçirdiklerini söyledi.



Aziz Özbilgiç, amaçlarının halkın hayat kalitesini yükselterek, toplumun refah düzeyini arttırmak, hayat boyu öğrenme perspektifi içerisinde bireylerin var olan yeteneklerini geliştirmelerine zemin hazırlamak, her yerde, her zaman ve herkes için eğitim imkanı sunmak olduğunu söyledi.



2018 yılı içerisinde yapılan faaliyetlerle ilgili açıklamada bulunan Aziz Özbilgiç şunları söyledi:



"Merkezimizde genel, mesleki ve teknik, okuma yazma ile açık öğretim faaliyetleri kapsamında 75 temel alanda 3 bin 339 farklı kurs açılabilmektedir. Merkezimizi günlük olarak ortalama 300-350 kişi ziyaret ederek hizmet almaktadır. Merkezimize gelen vatandaşlarımızı sporla, sanatla, kültürle tanıştırıp, kaliteli bir zaman geçirmelerine imkan sunmaktayız.



Vatandaşlarımıza yönelik genel, mesleki ve teknik, okuma yazma ile açık öğretim faaliyetleri kapsamındaki hizmetleri, ilimizde bulunan bütün kamu kurum ve kuruluşlarla, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte paydaş kurum olarak sunmaktayız.



2018 yılı içerisinde çeşitli kamu kurum ve kuruluşu olan paydaşlarımızla birlikte giyim ve tasarım, okul öncesi, görsel sanatlar, bağlama, gitar, halk oyunları, cam, seramik, bayan deri kol çanta, güzellik ve saç bakımı, okuma yazma, yabancılara Türkçe öğretimi, Arapça, İngilizce, bilgisayar, okul öncesi, ahşap, Kur'an-ı Kerim, tecvitle Kuran okuma, futbol, basketbol, hentbol, bocce, dart, halk oyunları, görsel sanatlar, ebru, süs kabağı işleme, masa tenisi, kik-boks, müzik ve sportif faaliyetler, filografi, halıcılık, yemeni, bakır işleme, takı tasarım, bakır işleme, yöresel halı ve kilim, besi bebek gibi kurslar açıldı.



Adıyaman Merkez Halk Eğitimi Merkezi olarak 2018 yılı içerisinde; genel, mesleki ve teknik, okuma yazma, açık ortaokul ve açık öğretim lisesi alanında toplam bin 322 kurs açılmış ve bu kurslara 7 bin 633 kadın, 11 bin 859 erkek olmak üzere 19 bin 492 kursiyer kayıt yaptırmıştır. Bu kurslarımız; kendi alanlarında uzman, deneyimli ve tecrübeli kadrolu öğretmenler, kadrolu usta öğreticiler ve kadrosuz usta öğreticiler tarafından verilmiştir.



Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve muhterem eşleri Emine Erdoğan'ın himayelerinde Mart 2018 tarihinde başlayan okuma yazma seferberliği kapsamında bütün okul müdürleri ve ilçe halk eğitimi merkezleri ile bilgilendirme toplantıları yapılarak, 702 erkek, 6 bin 738 kadın olmak üzere 7 bin 438 kursiyer kayıt yapmış, 5 bin 574 kursiyer sertifika ile mezun olmuş ve okuryazar duruma gelmiştir. Okuma yazma seferberliği devam etmektedir. Amacımız ilimizde okuma yazma bilmeyen bütün vatandaşlarımızı okur yazar hale getirmektir. Çeşitli konularda eğitim, seminer ve konferanslar verilmiştir." - ADIYAMAN

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