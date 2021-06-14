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Özbilgin Classic Her Gün Açık - Son Dakika

Özbilgin Classic Her Gün Açık

14.06.2021 09:27
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Özbilgin Classic haftanın her günü açık olması ile birçok müşterisine hizmet veren bir erkek giyim mağazası.

Ankara Çankaya İran Caddesinde bulunan ve pazartesiden cumartesiye kadar 10.30- 20.30, pazar günleri de 12.00-20.00 saatleri arasında erkeklerin giyim ihtiyacını karşılayan tanınmış bir marka olarak dikkati çekmekte. Erkek modasında giyim akıllara gelince birçok ürün de hafızalarda canlanmakta.

Bunların arasında; özellikle iş hayatının içinde olanlara takım elbiseler birçok modelde müşterilerine sunulmaktadır. Günlük spor kıyafeti tercih edenler için tek ceket, tek pantolon ve gömlek çeşitleri modanın trendleri ile vitrinlerini süslemektedir. Kendi tarzını ya da zevkini 2021 yılına taşımak isteyenler mağazayı ziyaret etmeden gardroplarını yenilemesinler. Çünkü birçok giyim ürünleri tam sizin tarzınıza uygun olarak hazırlanmış ve müşterilerinin beğenisine sunulmuştur.

Özbilgin Classic Farkıyla Takım Elbiseler

Özbilgin Classic Her Gün Açık

Özbilgin Classic modayı yakın takip eden erkekler ve sevdiği erkeğe hediye seçmek isteyen bayanların ziyaret ettikleri yer. Erkeklerin doğum günleri ya da babalar gününde ona kaliteli bir giyim eşyası hediye etmek isteyen bayanlar, mağazada birçok hediye alternatifi ile karşılaşabilirler. Bunun için onun tarzına uygun olan bir kravat ya da her türlü takım elbise ile giyebileceği bir gömlek mükemmel bir hediye olabilir.

Giyimde farklılıklardan hoşlananlar ve kaliteyi üzerinde görmek isteyen erkekler çok farklı takım elbise ile de karşılaşmaktadır. Klasik, spor, slim fit, kruvaze, damatlık ya da yelekli takım elbise ile ihtiyacınız olan ürünü mağazada bulabilirsiniz. Tarzınızı yansıtmak ve mağazadan memnun bir şekilde ayrılmak herkes için mümkün. Çünkü satış temsilcileri oldukça güler yüzlü, ilgili ve sizin ne istediğinizi bilen kişilerden oluşmakta. Özbilgin Classic şıklıktan ve kaliteden vazgeçemeyenlerin uğrak yeri olmuş durumunda görünmektedir.

Çankaya, Ankara, İran, Advertorial Sondakika, Son Dakika

Son Dakika Advertorial Sondakika Özbilgin Classic Her Gün Açık - Son Dakika


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