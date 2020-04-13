Son Dakika › Güncel › Özburun Belediye Başkanı Şener'in evine silahlı saldırı - Son Dakika
Özburun Belediye Başkanı Şener'in evine silahlı saldırı
25 dakika önce
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Özburun Belediye Başkanı Şahin Şener'in evine silahla ateş açıldı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Özburun Belediye Başkanı Şahin Şener'in evine silahla ateş açıldı.
Alınan bilgiye göre, dün gece Şener'in evine kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce ateş edildi.
Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 06:28 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra görürüz İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu