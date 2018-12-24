Son Dakika Haberleri: Özçakır, Yeniden Başkan Seçildi

Özçakır, Yeniden Başkan Seçildi

9 dakika önce

Aydın Eski Eserleri Sevenler Derneği'nin 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimde mevcut başkan Mehmet Özçakır güven tazeledi.

Özçakır, Yeniden Başkan Seçildi, System.String[]
Aydın Eski Eserleri Sevenler Derneği'nin 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimde mevcut başkan Mehmet Özçakır güven tazeledi.

1973 yılında kurulan ve Aydın'ın en eski kültür ve tarih derneği 45. yılında yapılan Olağan Genel Kurulu kayıtlı 109 üyeden 35 kişinin katılımı ile gerçekleşti. Divan başkanlığını derneğin uzun yıllar başkanlığını üstlenen Aydın Belediye Meslis üyesi Ertuğrul Özdemir in yaptığı toplantıda iki liste yarıştı. Mevcut başkan Mehmet Özçakır yönetimi oy kullanan 30 üyeden 18 üyenin oyunu alarak güven tazeledi.

Yönetim kurulu şu isimlerden oluştu; Mehmet Özçakır, Ahmet Varlık,Ümit Kutbay, Hüseyin Rahmi Yaman,Sibel Erbaş,Figen Çakırtaş ve Murat Çayırlı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:44 Kaynak: İHA

Aydın, Güncel
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