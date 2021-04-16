Gençlerbirliği-Sivasspor maçının ardından - Son Dakika

Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 3-2 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Özcan Bizati mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Bizati, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "İyi başladığımız skor avantajını da elde ettiğimiz bir oyundu. Son 20 dakikasında ilk golü yedikten sonra telaşlandık, toparlayamadık. Telaşlanma sonucunda yediğimiz gollerle ve son dakikada galibiyet isteğinden dolayı yaptığımız bir hatadan dolayı hiç puan alamadık. Üzgünüm." diye konuştu.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, "Bir puan önemliydi, üç puan çok daha önemliydi. Bir an önce toparlanıp kırılmaları atlatıp önümüze bakmamız gerekiyor. Önümüzde 7 maçımız var, sağlam bir şekilde devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çalımbay: " İkinci yarıyı çok iyi şekilde değerlendirdik"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise maçın kendileri ve rakipleri için çok önemli olduğunu ve çok zor geçeceğini bildiklerini belirterek, "İlk yarı çok dikkatli olmamız gerekiyordu ama maalesef istediğimiz hiç bir şeyi yapamadık, iyi konsantre olamadık. Çok pas hataları yaptık, konuştuğumuz hiç bir şeyi gerçekleştiremedik ve 2-0 mağlup bir şekilde içeri girdik." dedi.

Çalımbay, devre arasında futbolcularıyla yaptığı konuşmanın ve ikinci yarı başında gerçekleştirdiği oyuncu değişikliklerinin maçı çevirdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Başka türlü bir taktiğe döndük. İkinci yarıyı çok iyi şekilde değerlendirdik, oyun sürerken içinde de değişiklikler yaptık. Hepsi de gayet iyi gitti, özellikle de sonradan giren arkadaşlarımız maçı kazandırdılar. Hepsi mükemmel oynadılar."

Çalımbay, "İyi bir galibiyet aldık. Şimdi kalan 7 maçımız var. Tek amacımız onları da iyi bir şekilde bitirmek." diyerek sözlerini tamamladı.