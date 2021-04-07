Özcan Bizati: "İyi mücadele ettik" - Son Dakika

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, Erzurumspor maçının ardından, "İyi mücadele ettik" dedi.

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde sahasında BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Bizati iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Yalnız oyunu biraz fazla geride kabul etik. Çıkışlarımız iyi olmadı. Çıkışları daha iyi hale getirmemiz gerekiyor. Bunları iyi hale getirdiğimizde sonuç alacağız. Puan ve puanlara ihtiyacımız var. Bunun bir süreç olduğunu biliyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İki kulübün de puana ihtiyacı var"

Hafta sonu oynanacak olan Ankara derbisi hakkında ise Bizati, "İki güzide takım karşılaşacak. Dostça bir maç olacak. Ama puanlar ortada. Hak eden alacak. Tabii ki de biz almak istiyoruz. İki kulübün de puana ihtiyacı var. İnşallah iki kulüp de bu cendereden kolay bir şekilde çıkar" diyerek sözlerini tamamladı. - ANKARA