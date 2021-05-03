Özcan Bizati: "Kötü bir maç oynadık" - Son Dakika

Özcan Bizati: "Kötü bir maç oynadık"

03.05.2021 09:27
Özcan Bizati:

Süper Lig'in 39. haftasında evinde oynadığı Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Özcan Bizati, "Oynamamız gereken bir oyundu.

Süper Lig'in 39. haftasında evinde oynadığı Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Özcan Bizati, "Oynamamız gereken bir oyundu. Kötü bir maç oynadık. İkinci toplarda sıkıntı yaşadık. İkili mücadeleleri kaybettik. Maçın kırılma anlarından bir tanesi de eksik olduğumuz anda yediğimiz goldü" dedi.

Süper Lig'in 39'uncu haftasında Gençlerbirliği evinde Galatasaray'a 2-0 yenildi. Müsabakanın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında maçı değerlendiren Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, "Bugün kötü bir maç oynadık gerekli reaksiyonu vermedik. Oynamamız gereken bir oyundu kötü bir maç oynadık. İkinci toplarda sıkıntı yaşadık. İkili mücadeleleri kaybettik. Maçın kırılma anlarından bir tanesi de eksik olduğumuz anda yediğimiz goldü. Rakibin eksik kalması gerekiyordu. Optimal bir karar verilmesi gerekiyordu. Bence optimal bir karar verilmedi. Mağlup duruma düştük ve oyunu çevirmekte zorlandık" ifadelerine yer verdi.

"FERNANDES'İN OYUNDAN ATILMASI GEREKİYORDU"

Candeias ile Gedson Fernandes arasında yaşanan pozisyonda kırmızı kartın Galatasaray'a gösterilmesi gerektiğini ifade eden Bizati, "Rakibin pozisyonu kırmızı karttı. Fernandes'in oyundan atılması gerekiyordu. Rakibimiz kolay bir galibiyet almış oldu. İkinci yarı formasyonlar oynanabilirdi. O şansımız kalmadı. Hem üst sıralara hem alt sıralara etki eden bir maç oldu" değerlendirmelerinde bulundu.

(Ali Nargüner - Yunus Emre Kartal - Cem Geçim/İHA)

Spor Toto Süper Lig, Gençlerbirliği, Özcan Bizati, Galatasaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Özcan Bizati: 'Kötü bir maç oynadık' - Son Dakika


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