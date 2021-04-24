- Özcan Bizati: "Sadece bir 3 puan aldık, önümüzdeki maçta da puan ya da puanlar almamız gerekiyor"

ANKARA - Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, "Sadece bir 3 puan aldık, önümüzdeki maçta da puan ya da puanlar almamız gerekiyor" dedi.

Süper Lig'in 37. haftasında Ç. Rizespor'u 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Özcan Bizati, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Bizati, "İyi bir maç oynamamız ve her şeyden önce 3 puan gerekiyordu. Bazen iyi oynamadan da 3 puan almak gerekiyordu. Onun bilincindeydik. Kötü oynadık anlamında söylemiyorum bunu. Maçın gerekliklerini yerine getirdik. İyi çıkışlar yaptık. İyi mücadele ettik. Oyuncularımız mücadeleyi hakikatten çok üst düzeyde tuttular. Tutmaya da devam edecekler. Bizim mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Sadece bir 3 puan aldık. Önümüzdeki maçta da puan ya da puanlar almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.