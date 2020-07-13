Özcan'dan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

Özcan'dan 15 Temmuz mesajı

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

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Mesajında, 15 Temmuz'un Türk halkının yazdığı çağdaş bir zafer destanı olduğunu dile getiren Özcan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türk milletinin övünç madalyalarından biridir. 15 Temmuz, vatanı işgal eden emperyalist güçlere karşı yürüttüğümüz Kurtuluş Savaşı'nda şehit ve gazilerimize verilen İstiklal Madalyası gibi bağımsızlığımızın simgesidir. Çünkü 15 Temmuz 2016 gecesi, Türk milleti, sokak ve meydanlara inerek, dış güçlerle iş birliği halindeki hain FETÖ'cü darbecileri püskürterek, milli iradesine ve istikbaline sahip çıkmıştır. Türk milleti büyük bir mücadele örneği vermiştir. Milletimiz bütün şehirlerde tüm cadde ve meydanlarında destan yazmış, Gazi Meclisimizi bombalayan uçaklara ve halkına kurşun yağdıran hainlere karşı, göğsünü çelikten siper etmişlerdir" dedi.


Özcan, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları ve caddeleri dolduran halkın bir bütün olduğunu belirterek, "15 Temmuz'un aynı zamanda ülkesine ihanet edenlerin deşifre olduğu bir gündür" ifadelerini kaydetti.


İpotekli kimlikler taşıyan hainlere, halkın gerekli dersi verdiğini aktaran Özcan, "Beyinleri yıkananlara, robot gibi yetişenlere, yabancı güçlerle kol kola girip vatanına ihanet edenlere karşı, milletimiz gerçek anlamıyla bir zafer kazanmıştır. Bu yönüyle 15 Temmuz, yurt dışındaki hesabın yurt içine uymayacağının en büyük ispatıdır. 15 Temmuz aynı zamanda dost ile düşmanın belli olduğu gecedir. 15 Temmuz'da hain FETÖ ile birlikte onların destekçisi iç ve dış güçler de püskürtüldü, onlara da hadleri bildirildi. O gece milletimiz cesaretin zirvesi oldu, her bir vatandaşımız şehitlik mertebesine koşarak gitti. Gençlerimiz, göğüslerini çelikten silahlara dönüştürdü. Kadınlarımız, erkeklerimiz, gençlerimiz o gece bir kitle olmaktan çıkıp 'filler' karşısındaki 'ebabil kuşları' gibi hain darbecilere kan kusturdular" şeklinde konuştu.


Özcan, 15 Temmuz hain darbe girişimini asla unutturmayacaklarının altını çizerek, "Çünkü 15 Temmuz'u unuttuğumuz an, milletimizin iradesine gem vurulduğu an olacaktır. 15 Temmuz'u unuttuğumuz an, istiklalimizi, istikbalimizi, kendi iktisadımızı, kendi sanatımızı ve kendi kültürümüzü kaybettiğimiz an olacaktır. 15 Temmuz'u unuttuğumuz an, 251 şehidimizin ruhunun sızladığı, kanının yerde kaldığı an olacaktır. 100 sene önce kahraman ecdadımız 'Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' diyerek İstiklal Harbinin adeta ilk kıvılcımını yakmıştı. 15 Temmuz 2016 gecesi aynı ilkeyle ve birlikte hareket eden Türk Milleti bir büyük felaketin önüne geçmiş oldu" ifadelerini kullandı.


Türk milleti olarak ne FETÖ ne de bunun gibi karanlık odaklara asla müsaade etmeyeceklerini dile getiren Özcan, "Bununla birlikte yine omuz omuza ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşıma inancımızdan vazgeçmeyeceğiz. Tarihe geçen bu destansı demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden milli direnişin kahraman şehitlerine Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyoruz, gazilerimizi minnetle anıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:04 Kaynak: İHA

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