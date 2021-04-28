Şarkıcı Yeliz, Armağan Çağlayan'ın YouTube programı 'Dur Bi Dinle'ye konuk oldu. Yeliz, bir zamanlar şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile aşk yaşadığını itiraf etti.

Şarkıcı Yeliz, bir zamanlar aşk yaşadığı Özcan Deniz hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Ben çalışıyordum, gece dönüyordum. O bekliyordu beni. Sonra ayrıldık. Çünkü o yeni çıkıyordu piyasaya. Şimdiki gibi rahat değildi o zaman. Rahmetli Hilmi Topaloğlu, 'Sen daha yolun başındasın. Kendinden 10 yaş büyük kadınla niye berabersin' falan... Onun için ayrıldık. Ben ayrıldığım zaman babamı çağırmıştım. Orada babamın dizine yatıp 'Baba çok acı çekiyorum' dediğimi hatırlıyorum."

'Seni Çok Bekledim' adlı dizide İrem Helvacıoğlu ile başrolü paylaşan Özcan Deniz'in şarkıcı Yeliz'in bu açıklamalarına ne yanıt vereceği merak konusu oldu.