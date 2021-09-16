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Özcan Deniz'in Feyza Aktan'la kavgasına abisinin yasak aşkı da dahil oldu! İşte zehir zemberek sözler! - Son Dakika

Özcan Deniz'in Feyza Aktan'la kavgasına abisinin yasak aşkı da dahil oldu! İşte zehir zemberek sözler!

16.09.2021 18:50
Özcan Deniz'in Feyza Aktan'la kavgasına abisinin yasak aşkı da dahil oldu! İşte zehir zemberek sözler!, System.String[]

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Sancılı bir süreç yaşayan giren Özcan Deniz'in Feyza Aktan'la kavgasına abisinin yasak aşkı Esra Küçükkarasu da dahil oldu. İşte zehir zemberek o sözler... İşte detaylar...

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan'ın karşılıklı hukuk savaşı sürüyor. Taraflar geçen günlerde peş peşe iki kez duruşmada karşı karşıya geldi. Özcan Deniz ve eski eşinin arasında yaşanan savaşa son olarak ünlü şarkıcının duruşmalarda şahitliğini de yapan abisi Ercan Deniz'in uğruna geçen yılbaşı evliliğini bitirdiği Ercan Deniz'in güzellik uzmanı sevgilisi Esra Küçükkarasu, Feyza Aktan'ı sosyal medyadan bombaladı.

Ercan Deniz'le beraberliğinden 3 yaşında bir de erkek çocuk sahibi olduğu Küçükkarasu, sosyal medya sayfasından peş peşe yaptığı açıklamalarda isim vermeden Feyza Aktan'ı hedef aldı ve şunları yazdı: "Şimdiye kadar hiçbir şey demedim. Sustum cahilliğine, hırslarına verdim. Gördüm görmemezlikten geldim, duydum yok saydım. Başka başka hesaplardan uygun gördüğün kişileri beni dahil ederek kırdırmaya çalıştın. Ben ki bu küçük oyunları gelemeyecek kadar büyüğüm senden... Sadece sustum bu zamana kadar ama bugün çok ağladım, çok ağlattın beni... Çocuklarımız aynı yaşta... Ona bakınca kendi oğlumu, kendi oğluma bakınca onu görüyorum. Dünyadaki her olumsuzluğu kaldırabilirim, her güçlükle zorlukla savaşabilirim. Birçok sıkıntıyı göğüs diyebilirim ama konu bir çocuğun duygularıysa tek bir gözyaşına dünyaları yakarım yıkarım, yok ederim. Bunu bir insan bir anne olarak yaparım, ben kolay intizar etmem, kimseye...

Hele ki bir kadına bir anneye çok zordur yüreğimin öyle taşması lazım ki, sen bugün benim yüreğimi taşırdın... Sanki benim çocuğuma vurdun, sanki benim çocuğumu güzelliklerden mahrum ettin, o çocuğa kaldırdığın el dilerim ki kendini vuracak silahın olur.Bugün o çocuğa ne hissettirdiklerinin hepsinin diyetini ödetecek bir hayat diliyorum senin için ve sana gerçekten tüm içtenliğimle soruyorum; kendini bu hale getirecek o çocuğu da en güzel duygulardan mahrum bırakma...

Babanın sana yaşattıklarını mahrum bıraktıklarını sen çocuğuna yaşatma... Bunu boz, bu karmayı ölümlü bu dünyada... Bugün varsın yarın yok, kurtul içindeki şeytandan... Bugün sana akıl verenler yarın düştüğünde olmayacaklar yanında... Göreceksin ve unutma tecrübe çok pahalı bir şey inan ki değmez bunu eninde sonunda hayat sana gösterecek..."

Özcan Deniz'in Feyza Aktan'la kavgasına abisinin yasak aşkı da dahil oldu! İşte zehir zemberek sözler!
Özcan Deniz'in Feyza Aktan'la kavgasına abisinin yasak aşkı da dahil oldu! İşte zehir zemberek sözler!
Özcan Deniz'in Feyza Aktan'la kavgasına abisinin yasak aşkı da dahil oldu! İşte zehir zemberek sözler!
Özcan Deniz'in Feyza Aktan'la kavgasına abisinin yasak aşkı da dahil oldu! İşte zehir zemberek sözler!
Özcan Deniz'in Feyza Aktan'la kavgasına abisinin yasak aşkı da dahil oldu! İşte zehir zemberek sözler!

Feyza Aktan, Özcan Deniz, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Özcan Deniz'in Feyza Aktan'la kavgasına abisinin yasak aşkı da dahil oldu! İşte zehir zemberek sözler! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Özcan Deniz'in Feyza Aktan'la kavgasına abisinin yasak aşkı da dahil oldu! İşte zehir zemberek sözler! - Son Dakika
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