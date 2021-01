Özcan Deniz-Feyza Aktan kavgasına kardeşi de katıldı: Çocuğu sakızla besliyor

Özcan Deniz'in kardeşi Sibel Semerci, ağabeyinin eski eşi Feyza Aktan'a ağır suçlamalarda bulundu:

-İçki, kahve, sigara olmazsa olmazın! Bir gece sızıp kaldın. Koca evin yarısı açık unuttuğun elektrik sobası yüzünden yandı. Küçücük çocuk ölümle burun buruna geldi.

-Çocuğunun saçlarını sarartıcı kimyasal kullanarak boyadın. Bebek saçları turuncu oldu.

-Çocuğun kilo gelişimi yaşıtlarının gerisinde. Çünkü onu sadece bisküvi, cips, çikolata, sakızla besliyorsun... Anne olmak sadece doğurmak mıdır?

OĞLUMUN GELİŞİMİ İYİ

Bu iddialar üzerine Feyza Aktan bir açıklama yaparak suçlamalara cevap verdi:

Oğlumun sağlık durumu ve gelişimi son derece iyi. Üç yıldır her ay düzenli gidilen doktor kontrolüne gerçekten önemseyip gelselerdi süreçten haberdar olurlardı . Beklediğim süreci yaşıyorum küçük bir çocuğun anneden velayetinin alınması tartışmasız zalimce ve bu imajı yıkmak için ancak beni kötü ve yetersiz bir anne gibi göstermekle başarılabilir. Günlerdir anneliğimle ilgili atılan bu iftiraları hazmetmesi güç şu an bunu açıklamak zorunda kalmam daha da güç. Tüm iftiralarla ilgili hukuki süreçleri başlattım .Beni zan altında bıraktıkları her şeyi yargı önünde ispatlamakta mükelleftirler.