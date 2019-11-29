Son Dakika Haberleri: Özcan Deniz'in boşanma sebebi Aslı Enver çıktı!
Son Dakika Magazin Özcan Deniz'in boşanma sebebi Aslı Enver çıktı! - Son Dakika Magazin

Özcan Deniz'in boşanma sebebi Aslı Enver çıktı!

6 saat önce

Özcan Deniz'in, Aslı Enver'e takıntılı bir şekilde hayranlık duyduğunu ve Feyza Aktan'ın da sürekli onun gibi olmasını istemesi üzerine ipler koptu.

Özcan Deniz'in boşanma sebebi Aslı Enver çıktı!, System.String[]

Özcan Deniz'in, Aslı Enver'e takıntılı bir şekilde hayranlık duyduğunu ve Feyza Aktan'ın da sürekli onun gibi olmasını istemesi üzerine ipler koptu. Feyza Aktan'ın da o dönemde saçlarındaki ve giyim tarzındaki değişim neredeyse Aslı Enver ile aynıydı. Bu hayranlık giderek evliliklerine daha da zarar verince ikili boşanma kararı aldı. Geçenlerde sevgilisi Murat Boz ile ayrılan Aslı Enver'e ise ilk mesajın yine Özcan Deniz'den geldiği ortaya çıktı. İşte şok eden detaylar...


Feyza Aktan, Özcan Deniz, Aslı Enver, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:41 
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