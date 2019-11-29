Özcan Deniz'in boşanma sebebi Aslı Enver çıktı!

Özcan Deniz'in, Aslı Enver'e takıntılı bir şekilde hayranlık duyduğunu ve Feyza Aktan'ın da sürekli onun gibi olmasını istemesi üzerine ipler koptu. Feyza Aktan'ın da o dönemde saçlarındaki ve giyim tarzındaki değişim neredeyse Aslı Enver ile aynıydı. Bu hayranlık giderek evliliklerine daha da zarar verince ikili boşanma kararı aldı. Geçenlerde sevgilisi Murat Boz ile ayrılan Aslı Enver'e ise ilk mesajın yine Özcan Deniz'den geldiği ortaya çıktı. İşte şok eden detaylar...



