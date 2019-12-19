Özcan Deniz'in ehliyetsiz yeğeninden lüks araç denemesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özcan Deniz'in ehliyetsiz yeğeninden lüks araç denemesi - Son Dakika

Özcan Deniz'in ehliyetsiz yeğeninden lüks araç denemesi

7 saat önce

ŞARKICI Özcan Deniz'in kardeşi Ercan Deniz'in oğlu D.D. sosyal medya hesabından lüks araçla hız denemesini paylaştı.

Özcan Deniz'in ehliyetsiz yeğeninden lüks araç denemesi, System.String[]
ŞARKICI Özcan Deniz'in kardeşi Ercan Deniz'in oğlu D.D. sosyal medya hesabından lüks araçla hız denemesini paylaştı.

Özcan Deniz' in kardeşi Ercan Deniz'in oğlu 16 yaşındaki D.D.'nin soysal medya hesabından ilk olarak lüks araçların bulunduğu garajı paylaştı. D.D. ardından o otomobillerden birine binerek yola çıktı. D.D. lüks otomobilde kadrajın 250'yi bulduğu anlarda sevinç çığlıkları attı.


- İstanbul
Özcan Deniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:17 Kaynak: DHA
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