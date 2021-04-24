Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan bakıcıyı mı darp etti?
24.04.2021 12:02
Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Feyza Aktan, oğlunun bakıcısı Gülnaz'ı eşyalarını almakla suçlayıp darp ettiği iddia edildi.
Özcan Deniz
ile 2019 yılında boşandığı eski eşi Feyza Aktan
bir süredir kanlı bıçaklı.... Eski karı koca kozlarını mahkemede paylaşıyor. Deniz ayda 4 kez görebildiği oğlu Kuzey'in velayeti için mahkemeye başvurdu. 29 yaşındaki Aktan ise tıpkı beraber oynadıkları Senkron dizisindeki gibi eski eşi Özcan Deniz'in kendisine defalarca şiddet uyguladığını öne sürdü. Öte yandan Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Feyza Aktan'ın da oğlunun bakıcısı Gülnaz'ı eşyalarını almakla suçlayıp darp ettiği iddiası kulaktan kulağa yayılıyor.
Tv100'de ekrana gelen Magazin
Hattı programının haberine göre Özcan Deniz'in evinde çalışmaya devam eden bakıcının darp görüntüleri ortaya çıktı. Özcan Deniz, 'Senkron' dizisinde oğlu Kuzey'in Naz adıyla seslendiği Özbek asıllı bakıcısı Gülnaz'a da rol vermişti.
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