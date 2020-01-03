Özcan Deniz'in yeğenin cezası belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Magazin Özcan Deniz'in yeğenin cezası belli oldu - Son Dakika Magazin

Özcan Deniz'in yeğenin cezası belli oldu

6 saat önce

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİÖzcan Deniz'in 16 yaşındaki yeğeni D.D.'nin, Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde lüks bir spor otomobille hız denemesi yapması olay olmuştu.

Özcan Deniz'in yeğenin cezası belli oldu, System.String[]

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ


Özcan Deniz'in 16 yaşındaki yeğeni D.D.'nin, Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde lüks bir spor otomobille hız denemesi yapması olay olmuştu. Ehliyeti olmadan 250 km. hızla araç kullanan D.D.'nin görüntüleri incelemeye alındı.


'PİŞMANIM' DEDİ


Günaydın'dan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, polis merkezine götürülen D.D., ifadesinde "Pişmanım, bir daha yapmayacağım" dedi. Küçük D.'ye, toplam 3 bin 20 lira para cezası kesildi. Mahkemeye sevkedilen D.; her çarşamba, cumartesi ve pazar günleri karakola gidip imza atması şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:46 
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