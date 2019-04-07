Özcan Deniz İsrail'de Konser Verdi - Tel

Sanatçı ve oyuncu Özcan Deniz
, başrolünde yer aldığı İstanbullu Gelin
dizisiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olduğu İsrail
'de konser verdi.
Biletleri günlerce öncesinde tükenen konser, başkent Tel Aviv
'deki Menora Mictachim Arena'da düzenlendi.
Yoğun sevgi gösterileri arasında konserine başlayan Deniz, söylediği şarkılarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Konser sırasında Deniz'in İstanbullu Gelin dizisinde başrolü paylaştığı oyuncu Aslı Enver
de sahneye çıkarak hayranlarını selamladı.
İsrailli yetkililerin verdiği bilgiye göre, biletleri 300 dolardan satılan konsere 11 bin kişi katıldı.
Özcan Deniz, bu akşam yine Tel Aviv'deki Menora Mictachim Arena'da bir başka konser düzenleyecek.