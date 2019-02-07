Özcan: "İşletmeler 6 Ay Ödemesiz Dönemli 60 Aya Kadar Vadeyle Aylık Yüzde 1,45 Faiz Oranıyla Bu...
1 saat önce
Özcan: "İşletmeler 6 ay ödemesiz dönemli 60 aya kadar vadeyle aylık yüzde 1,45 faiz oranıyla bu krediyi kullanabilecek.
Özcan: "İşletmeler 6 ay ödemesiz dönemli 60 aya kadar vadeyle aylık yüzde 1,45 faiz oranıyla bu krediyi kullanabilecek."
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:33 Kaynak: AA
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