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Özcan Karagöz Milli Takım yolcusu

52 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitim Merkezi dart kursiyeri Milli sporcu Özcan Karagöz, Avrupa Gençler Dart Şampiyonasına katılacak.

Özcan Karagöz Milli Takım yolcusu, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitim Merkezi dart kursiyeri Milli sporcu Özcan Karagöz, Avrupa Gençler Dart Şampiyonasına katılacak.

10-13 Temmuz 2019 tarihlerinde Dünya Dart Federasyonu (WDF) ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından düzenlenecek Avrupa Gençler Dart Şampiyonası Ankara'da yapılacak. Avrupa Gençler Dart Şampiyonası ile ilgili olarak bilgi veren Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Bilecik İl temsilcisi İsmail Torunlar "Ankara'da Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonumuzun ev sahipliğini yapacağı Avrupa Gençler Dart Şampiyonasında 13 ülke misafir edilecek. Şampiyona'da bireysel, çiftler ve takım kategorilerinde yapılacak. Ülkemiz 4 erkek ve 2 kadın sporcu ile temsil edilecek. Bu vesile ile geçtiğimiz günler de İtalya'da Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda yarışan ve U18 takım kategorisinde Avrupa ikincisi olan milli sporcumuz Özcan Karagöz'ün Milli Takımımızda mücadele edecek olması Bilecik ve Bozüyük adına gurur verici. Özcan'ın bu şampiyonadan da alnının akıyla çıkacağına inanıyoruz" dedi.

Milli Takım Antrenörü Özlem Torunlar nezaretinde Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi dart salonunda çalışmalarına aralıksız devam eden Milli sporcu Özcan Karagöz ise "Kendime ve Milli Takım arkadaşlarıma güveniyorum. Ülkemize madalya getireceğimize inanıyorum, bizleri destekleyen ve bu günlere getiren başta antrenörüme ve herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:59 Kaynak: İHA
Bilecik, Avrupa, Güncel
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