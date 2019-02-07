Özcan: "Krediden Yıllık Cirosu 25-40 Milyon TL Olan ve Yerli Malı Belgesine Sahip...
1 saat önce
Özcan: "Krediden yıllık cirosu 25-40 milyon TL olan ve Yerli Malı Belgesine sahip imalatçı-ihracatçı şirketler faydalanabilecek.
Özcan: "Krediden yıllık cirosu 25-40 milyon TL olan ve Yerli Malı Belgesine sahip imalatçı-ihracatçı şirketler faydalanabilecek."
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:33 Kaynak: AA
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