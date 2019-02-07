Son Dakika Haberleri: Özcan: "Krediden Yıllık Cirosu 25-40 Milyon TL Olan ve Yerli Malı Belgesine Sahip...

Özcan: "Krediden Yıllık Cirosu 25-40 Milyon TL Olan ve Yerli Malı Belgesine Sahip...

1 saat önce

Özcan: "Krediden yıllık cirosu 25-40 milyon TL olan ve Yerli Malı Belgesine sahip imalatçı-ihracatçı şirketler faydalanabilecek.

Özcan:
Özcan: "Krediden yıllık cirosu 25-40 milyon TL olan ve Yerli Malı Belgesine sahip imalatçı-ihracatçı şirketler faydalanabilecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:33 Kaynak: AA

Yerli Malı, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pakdemirli: Sebze ve Meyve Fiyatlarıyla İlgili Gereken Aksiyon Önümüzdeki Hafta Başlayacak Gucci Tartışılan Siyah Kazağını Satıştan Kaldırdı, Özür Diledi

Ihlamurun Kilosu 200 Liraya Satılıyor İnternetteki Linke Tıklayan Şahıs Binlerce Lirasından Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 18:52:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özcan: "Krediden Yıllık Cirosu 25-40 Milyon TL Olan ve Yerli Malı Belgesine Sahip...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]