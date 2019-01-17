Son Dakika Haberleri: Özcan: Makroekonomik göstergeler Türkiye'nin iyi yolda olduğunu gösteriyor

Özcan: Makroekonomik göstergeler Türkiye'nin iyi yolda olduğunu gösteriyor

53 dakika önce

Özcan, "Bugün itibarıyla Allah'a şükür hayat normale döndü.

Özcan: Makroekonomik göstergeler Türkiye'nin iyi yolda olduğunu gösteriyor, System.String[]
Özcan, "Bugün itibarıyla Allah'a şükür hayat normale döndü. Bu türbülansı artık geride bıraktığımızı söyleyebiliriz. Bugün makroekonomik göstergeler Türkiye'nin iyi yolda olduğunu gösteriyor. Enflasyon oranı geri geliyor, faizler düşüyor, kurlar belli bir istikrar kazandı." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:35 

Türkiye, Ekonomi
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