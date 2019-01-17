Özcan: Makroekonomik göstergeler Türkiye'nin iyi yolda olduğunu gösteriyor
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Özcan, "Bugün itibarıyla Allah'a şükür hayat normale döndü.
Özcan, "Bugün itibarıyla Allah'a şükür hayat normale döndü. Bu türbülansı artık geride bıraktığımızı söyleyebiliriz. Bugün makroekonomik göstergeler Türkiye
'nin iyi yolda olduğunu gösteriyor. Enflasyon oranı geri geliyor, faizler düşüyor, kurlar belli bir istikrar kazandı." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:35
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