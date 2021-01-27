Özcan öğretmen, salgın döneminde de sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Özcan öğretmen, salgın döneminde de sokak hayvanlarını unutmadı

27.01.2021 12:33
Özcan öğretmen, salgın döneminde de sokak hayvanlarını unutmadı, System.String[]

Sakarya'da ilkokul öğretmeni Özcan Özden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve zorlu kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarını topladığı mama ve yemek artıklarıyla yaşatıyor.

Sakarya'da ilkokul öğretmeni Özcan Özden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve zorlu kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarını topladığı mama ve yemek artıklarıyla yaşatıyor.

Mehmet Zorlu İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Özden, öğrencilerine empati, hayvan ve doğa sevgisini aşılamak amacıyla 4 yıl önce "Doğada Eğitim" projesi başlattı.

O dönem okuldan, evlerden ve yemek şirketlerinden öğrencilerinin yardımıyla topladığı yemek artıklarıyla sokak hayvanlarını besleyen Özden, salgın süreciyle birlikte projeye bir süre ara vermek zorunda kaldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında okullar kapandığı için öğrencileriyle buluşamayan Özden, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışmalarını tek başına, bazen de gönüllü arkadaşlarıyla sürdürdürüyor.

Öğretmen Özden, sosyal medyadaki hayvanseverlerin desteği ve kendi imkanlarıyla aldığı mamalar ile topladığı yemek artıklarını ders sonrası kentin birçok noktasında oluşturduğu barakalara götürerek hayvanları besliyor.

"Bu canların yaşamlarına dokunmaya çalışıyoruz"

Özcan Özden, AA muhabirine, "Doğada Eğitim" projesiyle okulda öğrendiklerini sahada uygulayabilen bir nesil yetiştirmek istediğini söyledi.

Yaklaşık 2 bin 500 sokak hayvanını beslediğini, geniş ormanlık alanlara atılan sokak köpeklerine yardım ettiklerini anlatan Özden, zorlu kış şartlarında özellikle anne ve yavru hayvanlarla ilgilendiklerini kaydetti.

Özden, sokak hayvanlarının ağır kış koşullarında donma tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını, bu hayvanların tamamını ulaşılabilir noktalara getirerek barakalarda korumaya çalıştığını aktardı.

Kısırlaştırma konusunda Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Adapazarı Belediyesiyle çalışmaya başladığını anlatan Özden, "Ormanlarda en ücra yerlerdeki hayvanları bu bölgelere getiriyorum. Bu sorunları ne devlet tek başına çözebilir ne de biz vatandaşlar. Beraber olmamız gerek. Şu an belli bölgelere besleme odaları hazırlandı, onları da koyacağız. Her ilçe bu birimleri oluştursa bu canlara daha kolay ulaşabileceğiz. Bu canlar doğal yaşam alanlarına getirilerek çözüme kavuşur." diye konuştu.

Özden, salgın öncesi sürekli öğrenci ve velileriyle hayvanları beslediklerine işaret ederek, şunları söyledi:

"Çocukların hayatları değişti. Bu çalışmalarla yeni projeler üretebilen bir nesil ortaya çıkıyor. Öğrencilerim bu çalışmalarla sadece hayvanlara değil, tüm canlılara saygı duyuyorlar. Şiddet ve çeşitli olayların temelinde çocuklukta yaşanan sorunlar vardır. Çocuk yaşlarda bu eğitimleri vererek bu tür sorunları azaltmamız gerekiyor. Eş dosttan topladığımız ve kendimizin aldığı mamalarla bu canların yaşamlarına dokunmaya çalışıyoruz. Diğer kalan tüm masrafları kendi cebimden karşılıyorum."

Sınıf Öğretmenliği, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özcan öğretmen, salgın döneminde de sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika


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