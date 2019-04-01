Özcan: "Sandıkların Büyük Bir Bölümüne Hukuki Yollardan Gerekli İtirazları Gerçekleştireceğiz"
1 saat önce
- AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın konuşması ANKARA - AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
- AK Parti Ankara
İl Başkanı Hakan Han
Özcan'ın konuşması ANKARA - AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Özcan: "Sandıkların büyük bir bölümüne hukuki yollardan gerekli itirazları gerçekleştireceğiz"
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:17 Kaynak: AA
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