Son Dakika Haberleri: Özcan: "Sandıkların Büyük Bir Bölümüne Hukuki Yollardan Gerekli İtirazları Gerçekleştireceğiz"

Özcan: "Sandıkların Büyük Bir Bölümüne Hukuki Yollardan Gerekli İtirazları Gerçekleştireceğiz"

1 saat önce

- AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın konuşması ANKARA - AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

- AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın konuşması ANKARA - AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Özcan: "Sandıkların büyük bir bölümüne hukuki yollardan gerekli itirazları gerçekleştireceğiz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:17 Kaynak: AA

Hakan Han, Ankara, AK Parti, Politika
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