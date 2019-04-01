Son Dakika Haberleri: Özcan: Seçim henüz Ankara'da sonuçlanmadı

Özcan: Seçim henüz Ankara'da sonuçlanmadı

32 dakika önce

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, 12 bin 180 sandığın büyük bir bölümüne itiraz edeceklerini belirterek, "Bizim açımızdan bu seçim henüz Ankara'da sonuçlanmamıştır" diye konuştu.

Özcan: Seçim henüz Ankara'da sonuçlanmadı, System.String[]
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, 12 bin 180 sandığın büyük bir bölümüne itiraz edeceklerini belirterek, "Bizim açımızdan bu seçim henüz Ankara'da sonuçlanmamıştır" diye konuştu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 11:26 

AK Parti, Ankara, Ekonomi
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