Özcan: Seçim henüz Ankara'da sonuçlanmadı
32 dakika önce
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, 12 bin 180 sandığın büyük bir bölümüne itiraz edeceklerini belirterek, "Bizim açımızdan bu seçim henüz Ankara'da sonuçlanmamıştır" diye konuştu.
AK Parti Ankara
İl Başkanı Özcan, 12 bin 180 sandığın büyük bir bölümüne itiraz edeceklerini belirterek, "Bizim açımızdan bu seçim henüz Ankara'da sonuçlanmamıştır" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 11:26
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