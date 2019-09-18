Son Dakika Haberleri: Özcan Tahincioğlu: İnşaatta en kötü günler geride kaldı
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Özcan Tahincioğlu: İnşaatta en kötü günler geride kaldı

36 dakika önce

Tahincioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, Merkez Bankası'nın faiz indiriminin iyi yansıdığını ve gayrimenkuldeki arz fazlalığının geçen yıla nazaran azaldığını vurgulayarak inşaatta en kötü günlerin geride kaldığını dile getirdi.

Özcan Tahincioğlu: İnşaatta en kötü günler geride kaldı , System.String[]

Tahincioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, Merkez Bankası'nın faiz indiriminin iyi yansıdığını ve gayrimenkuldeki arz fazlalığının geçen yıla nazaran azaldığını vurgulayarak inşaatta en kötü günlerin geride kaldığını dile getirdi.

Özcan Tahincioğlu, Merkez Bankası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:35 
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