Son Dakika Haberleri: Özcan Yeni Yılı Kutladı

Özcan Yeni Yılı Kutladı

13 dakika önce

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, 2019 yılı öncesi yaptığı yazılı bir açıklama ile yeni yılı kutladı.

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Özcan'ın açıklaması şöyle; "Bir yılı daha geride bırakmanın hüznünü yaşarken yeni bir yıla girmenin sevincini ve mutluluğunu paylaşıyoruz. 2018 yılında maalesef ülkemizde çok kötü ve halkımızı üzüntüye boğan bir çok olaylar yaşadık.

Yeni yılda, halkımızın yaşadığı sıkıntı ve sorunlardan kurtulması, yaşanan terör olaylarının sona ermesi ve 2019'da tüm dileklerinin yerine gelmesi temennisiyle tüm halkımızın yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar;

Barış ve huzur içinde sağlık, başarı ve mutluluk dolu bir yıl dilerim. Selam ve saygılarımı sunarım"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:27 Kaynak: Bültenler

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