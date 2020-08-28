Özçay enerji verimliliği için harekete geçti

Haziran ayında Enerjisa'nın Trabzon Ticaret Borsası (TTB ) ve Of Ticaret ve Sanayi Odası (OFTSO) ile yapmış olduğu görüşmelerin olumlu sonuçlar vermesinin ardından bölgenin ileri gelen çay fabrikalarından olan Özçay ile enerji verimliliği (led dönüşümü) Esco modelinde anlaşmaya varıldı.

OFTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda S.S Of Özçay Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı olarak olan Erdal Saral'ı ziyaret eden Enerjisa yetkilileri ile pandemi/sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde görüşüldü.

Başkan Saral, yaptığı açıklamada "Yapılan anlaşma firmamızın enerji verimliliğine çok önemli katkılar sağlayacağı gibi güzel bir örnek teşkil edecektir, hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ziyaret sırasında konuşan Enerjisa Bölge Satış Müdürü Kadir Çetin, Türkiye'de Esco modelinde öncü olan Enerjisa Müşteri Çözümleri AŞ.'nin bölgedeki ziyaretleri artırarak daha fazla yatırım yapma iştahında olduğunu, bu konuda bölge de bilgilendirme ve projeler için farklı firmalarla da müzakere halinde olduklarını söyledi.

Öte yandan yapılan ve yapılacak hizmetlerin özellikle çay sanayicilerini sevindireceği düşünülüyor. - TRABZON