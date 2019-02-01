Özçekim Canavarı: Honor 10 Lite Kutudan Çıkıyor
1 saat önce
Çinli akıllı telefon üreticisi Honor'ın Türkiye pazarına yeni sunduğu Honor 10 Lite modelini kutusundan çıkarıyoruz.
Çinli akıllı telefon üreticisi Honor'ın Türkiye
pazarına yeni sunduğu Honor 10 Lite modelini kutusundan çıkarıyoruz. Daha önce yine burada sizler için incelediğimiz Honor 10 modelinin hafifletilmiş sürümü olarak görebileceğimiz Honor 10 Lite, abisinden farklı bazı özelliklerle dikkat çekiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:39 Kaynak: Youtube
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