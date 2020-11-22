'Özçekim yapan şehzade heykeli' ile maskeli tedbir mesajı - Son Dakika

'Özçekim yapan şehzade heykeli' ile maskeli tedbir mesajı

22.11.2020 18:01
'Özçekim yapan şehzade heykeli' ile maskeli tedbir mesajı, System.String[]

AMASYA'da, 'özçekim yapan şehzade heykeli'ne Covid-19 ile mücadelede farkındalık oluşturmak ve halkı bilinçlendirmek amacıyla maske takıldı.

AMASYA'da, 'özçekim yapan şehzade heykeli'ne Covid-19 ile mücadelede farkındalık oluşturmak ve halkı bilinçlendirmek amacıyla maske takıldı.

Osmanlı döneminde birçok padişahın yetiştiği 'şehzadeler şehri' Amasya'da, Yeşilırmak kenarında, bir elinde kılıç olan diğer elindeki cep telefonu ile özçekim yapan 'şehzade heykeli'ne Covid-19 salgınına karşı maske takmanın önemini vurgulamak amacıyla maske takıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını titizlikle devam ettirdiklerini belirten Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Salgınla mücadelede tüm birimlerimiz mesai kavramı gözetmeksizin çalışıyor. Ekiplerimizle detaylı temizlik, dezenfekte çalışmaları ve zabıta ekiplerimizin denetimleri ile mücadelemize ara vermeden devam ediyoruz. Bir yandan da kurallara uyma konusunda ekiplerimiz, vatandaşlarımıza sosyal mesaj vermek amacıyla Yeşilırmak kenarında bulunan şehzade heykelimize maske takarak, farkındalık yarattı. Vatandaşlar tarafından ilgi gören şehzade heykeliyle hem kuralları hatırlatmış olduk hem de eğlenceli bir görüntü ortaya çıktı. Tedbirleri elden bırakmadan ve kurallara uyarak bu salgının hep birlikte inşallah üstesinden geleceğiz" dedi.

'Özçekim yapan şehzade heykeli' ile maskeli tedbir mesajı
'Özçekim yapan şehzade heykeli' ile maskeli tedbir mesajı
'Özçekim yapan şehzade heykeli' ile maskeli tedbir mesajı
'Özçekim yapan şehzade heykeli' ile maskeli tedbir mesajı
'Özçekim yapan şehzade heykeli' ile maskeli tedbir mesajı
'Özçekim yapan şehzade heykeli' ile maskeli tedbir mesajı

Koronavirüs, Yeşilırmak, Osmanlı, Amasya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Özçekim yapan şehzade heykeli' ile maskeli tedbir mesajı - Son Dakika


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