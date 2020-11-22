'Özçekim yapan şehzade heykeli' ile maskeli tedbir mesajı - Son Dakika

AMASYA'da, 'özçekim yapan şehzade heykeli'ne Covid-19 ile mücadelede farkındalık oluşturmak ve halkı bilinçlendirmek amacıyla maske takıldı.

Osmanlı döneminde birçok padişahın yetiştiği 'şehzadeler şehri' Amasya'da, Yeşilırmak kenarında, bir elinde kılıç olan diğer elindeki cep telefonu ile özçekim yapan 'şehzade heykeli'ne Covid-19 salgınına karşı maske takmanın önemini vurgulamak amacıyla maske takıldı.