Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci'den

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, metal sektöründe ithalatın önüne geçilmesi ve istihdamın korunması gerektiğini belirtti.

Değirmenci yazılı açıklamasında, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle metal sektöründe de sorunlar yaşandığını belirterek, firmaların ihracat konusunda devlet tarafından teşviklerle desteklenmesi gerektiğini aktardı.

İşverenle iş birliği ve koordinasyon içerisinde tüm tedbirlerin eksiksiz uygulanması için çalışma yürüttüklerini bildiren Değirmenci, "Bu süreçte elbette ki önceliğimiz, çalışanların ve ailelerinin sağlıklarının korunmasıdır." açıklamasını yaptı.

İşçilerin her zaman fedakarlıkla emeğin içinde olduğunu ifade eden Değirmenci, "İşverenlerden beklentimiz, işçinin gelecek endişesini sona erdirmeleri, bu geçici dönemde işten çıkarmaları akıllarından bile geçirmemeleridir." değerlendirmesinde bulundu.

Salgından etkilenen ülkelerin üretim düşüşlerini, ihracatı teşvik ederek telafi etmek istediklerine işaret eden Değirmenci, şöyle devam etti:

"Bu nedenle Türkiye'nin özellikle metal sektöründe hem diğer ülkeler için açık bir pazar haline gelmemesi hem de üretimini azaltmaması için ihracatımızın desteklenmesi, sektörümüzü koruyucu önlemlerin alınması hayati önem taşıyor. Aksi takdirde yerli üretim ithalata teslim olmak gibi bir tehditle karşı karşıya kalabilir."

İşçilerin sağlığının da güvence altına alınması gerektiğini belirten Değirmenci "Metal sektöründe ithalatın önüne geçilmeli, istihdam korunmalıdır. Devletimiz tarafından istihdamı korumak için atılan adımlara işverenlerin gereken hassasiyeti göstermesi gerekiyor." ifadesini kullandı.