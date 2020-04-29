Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci'den 1 Mayıs açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, "Bu yılki 1 Mayıs'ta belki geçtiğimiz yıllardaki gibi emekçi kardeşlerimizle omuz omuza meydanları dolduramayacağız ama coşkumuz, heyecanımız, emekçilerimiz ve milletimiz adına gelecek güzel günlerin umuduyla her zamankinden fazla olacak." ifadesini kullandı.

Değirmenci, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 1 Mayıs'ın koronavirüs salgını günlerine denk geldiğine işaret etti.

Büyükşehirlerde, 1 Mayıs'ı da içine alan günler için sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildiğini hatırlatan Değirmenci, yaşanılan tüm olumsuzluklara rağmen ülkenin kalkınmasına, büyüyüp gelişmesine katkı veren işçilerin meydanlarda olamamanın burukluğunu derinden hissetmemeleri için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Bu 1 Mayıs'ta da emekçilerin sesi olacaklarını belirten Değirmenci, "Bu yılki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde belki meydanların boynu bükük kalacak, belki geçtiğimiz yıllardaki gibi emekçi kardeşlerimizle omuz omuza meydanları dolduramayacağız ama coşkumuz, heyecanımız, emekçilerimiz ve milletimiz adına gelecek güzel günlerin umuduyla her zamankinden fazla olacaktır." ifadelerini kullandı.

Değirmenci, 1 Mayıs'tan bir gün önce, 81 ilde valiliklerce belirlenecek alanlarda, temsili düzeyde katılımcıyla Hak-İş olarak 1 Mayıs bildirisinin okunacağını ifade etti.

Yunus Değirmenci, 1 Mayıs'ta hem okunacak bildirilerle hem de tüm dijital ortamlarda çalışma hayatı ve sendikal yaşamın sorunlarını dile getireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının daha da esnetilmesinden ücretsiz izin uygulamasının istismar edilmemesine, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha da yaygınlaştırılmasından vergi adaletsizliklerinin giderilmesine, ücretlerdeki yüksek vergi dilimlerinin düşürülmesinden asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasına, sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasından tüm emekçilerimiz için daha fazla iş güvencesine kadar daha birçok başlıkta taleplerimizi dile getireceğiz. Bu vesileyle gelecek yıl meydanlarda buluşmak ümidiyle tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."