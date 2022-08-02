Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci, Karabük'te temaslarda bulundu - Son Dakika
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Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci, Karabük'te temaslarda bulundu

02.08.2022 16:18
Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci, Karabük'te temaslarda bulundu

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Karabük'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Karabük'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Vali Fuat Gürel'i makamında ziyaret eden Değirmenci, burada yaptığı konuşmada, Karabük'ün, sendikalarının doğduğu, ülke genelinde büyümelerine vesile olan bir yer olduğunu belirtti.

Bugünü, KARDEMİR işçileriyle ve protokolle buluşma günü ilan ettiklerini aktaran Değirmenci, "Bize ayırdığınız zamandan dolayı teşekkür ederim. Karabük'ün bütün sorunlarını hep beraber çözmek için Özçelik-iş Sendikası olarak dün olduğu gibi bugün ve yarın da katkı vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Değirmenci'yi son yapılan genel kurulda yeniden seçilmesinden dolayı tebrik eden Gürel ise şunları kaydetti:

"Sendikalar, üyesi olan işçilerin, emekçilerin hakkını hukukunu savunmak, onları ileriye taşımak, çalıştığımız kurumları devamlı kılabilmek adına önemli kurumsal yapılardır. Sendikanın anavatanı, doğduğu yer Karabük, ziyaretlerinize ilimizden başlamanız da o manada çok anlamlı oldu. İşçi kardeşlerimizin, çalışan emekçi kardeşlerimizin birlik ve beraberliğini korumakta fayda var ve siz bunu yapıyorsunuz. İnşallah el birliğiyle bunu sürdüreceğiz, bizler de elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız."

Değirmenci, daha sonra sendika yöneticileriyle Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürlüğü, AK Parti, CHP ve MHP İl Başkanlıkları, Ticaret ve Sanayi Odası, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği, Küresel Gazeteciler Konseyi Karabük Temsilciliği, Gazeteciler Derneği, Birlik Medya ve BRTV'yi de ziyaret etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci, Karabük'te temaslarda bulundu - Son Dakika

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