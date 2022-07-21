Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanlığına yeniden seçilen Değirmenci'den açıklama - Son Dakika
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Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanlığına yeniden seçilen Değirmenci'den açıklama

21.07.2022 15:13
Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanlığına yeniden seçilen Değirmenci'den açıklama

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 16-17 Temmuz tarihlerinde yapılan 15. Olağan Genel Kurulunda göreve yeniden seçilmesine vesile olanlara teşekkür etti.

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 16-17 Temmuz tarihlerinde yapılan 15. Olağan Genel Kurulunda göreve yeniden seçilmesine vesile olanlara teşekkür etti.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı da olan Değirmenci, yaptığı yazılı açıklamada, Özçelik-İş ve Hak-İş bayrağını, üst kurul delegelerinin büyük destek ve teveccühleriyle bir kez daha teslim aldığını belirtti.

Enerji tüketen bir seçim atmosferinden çıkarak, tüm teşkilatla omuz omuza, sahalarda, sözleşme masalarında mücadele etmek, beklentileri olan üyelere canla başla hizmet etmek, sendikasız, güvencesiz ve düşük ücretli metal emekçilerini Özçelik-İş çatısı altında birleştirmenin en öncelikli görevleri ve hedefleri olacağını ifade eden Değirmenci, şunları kaydetti:

"Yolumuzun uzun, sorumluluğumuzun ise ağır olduğunu biliyoruz. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Kimseyle hesaplaşmayacağız. Bu sendika için bu ülke için taş üstüne taş koyanı, başımızın üstünde taşıyacağız. Bizlere emanet edilen makamların ağırlığına uygun olarak herkesi kucaklayacağız. Her bir üyemizin bizlere yüklemiş olduğu bu değerli misyonu hayata geçirmek için gece-gündüz, kar-kış demeden büyük bir gayret ve kararlılıkla çalışacağımızdan asla şüpheniz olmasın."

Değirmenci sendikanın yeni yönetimi olarak geçmişte olduğu gibi üye ve çözüm odaklı bakış açısıyla kaos, kargaşa ve kavga karşıtı bir yaklaşımla emekçilerin huzur ve mutluluğu için çaba sarf eden herkesle yol yürüyerek, çalışma heyecanı ve hırsı büyük olan yeni yönetim ve kadrolarıyla emekçiler adına çalışmalar yapmak için sabırsızlandıklarını anlatarak, yeni dönemin başta üyeler olmak üzere tüm emekçilere, sendikaya, Hak-İş'e, iş yerlerine, çalışma hayatına ve ülkeye hayırlar getirmesini diledi.

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Kaynak: AA

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