Özçelik-İş Sendikasından seçim açıklaması - Son Dakika

Özçelik-İş Sendikası Yönetimi, Karabük Şube seçimlerinin demokratik bir ortamda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Yapılan yazılı açıklamada, genel merkezin Karabük Şube seçimlerinde kesinlikle hiç kimseye taraf olmayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Sendikamız, Karabük Şube seçimlerine ilişkin son günlerde basın-yayın organlarında çıkan haberler üzerine, Karabük şube seçimlerinin aksamadan, daha sağlıklı ve demokratik bir ortamda yapılabilmesi adına Genel Yönetim Kurulumuz, Genel Başkanımız Yunus Değirmenci başkanlığında toplanarak, bir dizi kararlar almış ve bu kararları kamuoyuyla ve üyelerimizle paylaşmayı uygun bulmuştur. Bu doğrultuda; seçim sürecinin, zamanı gelince genel merkezimizin belirleyeceği bir seçim takviminde, Karabük Şube Yönetim Kurulunun alacağı kararla, şubemize bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimizin özgür iradeleriyle demokratik bir ortamda yürütülmesi kararlaştırılmıştır. Genel Yönetim Kurulumuz, sürecin demokratik bir seçim ortamında yapılmasını önemseyerek, sadece çoğulcu ve katılımcı yapıya, üyelerimizin özgür iradesine saygı göstererek, seçimde, kesinlikle hiç kimseye taraf olmayacaktır. Ayrıca, ana tüzüğümüzün ilgili maddesi gereğince, seçim sürecini Genel Başkan Yardımcımız Bayram Altun ile Genel Sekreterimiz Hicret Bozoklu yöneteceklerdir. Seçim döneminde görevlendirilen genel merkez yöneticilerimizden başka kişilerin hiçbir şekilde söz ve davranışlarına itibar edilmemesi, büyük önem taşımaktadır. Bu seçim sürecinde, işveren vekillerinin de seçime müdahil olmalarına izin verilmeyecektir" denildi. - KARABÜK