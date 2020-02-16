Özçelik-İş Sendikasından TEMSA için destekte bulunanlara teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özçelik-İş Sendikasından TEMSA için destekte bulunanlara teşekkür - Son Dakika

Özçelik-İş Sendikasından TEMSA için destekte bulunanlara teşekkür

7 saat önce

Hak-İş'e bağlı Özçelik-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Sedat Aydın, faaliyetleri durdurulan TEMSA'nın yeniden üretime başlaması için destekte bulunanlara teşekkür etti.

Özçelik-İş Sendikasından TEMSA için destekte bulunanlara teşekkür, System.String[]

Hak-İş'e bağlı Özçelik-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Sedat Aydın, faaliyetleri durdurulan TEMSA'nın yeniden üretime başlaması için destekte bulunanlara teşekkür etti.

Aydın, yazılı açıklamasında, yılda 10 binin üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon üreterek 70 ülkeye ihracat gerçekleştiren TEMSA'nın 1300 personelinin, yan sanayideki çalışanlar ve üyelerinin aileleriyle 15 bin kişinin "rızık kapısı" olduğunu belirtti.

Yaşadıkları sıkıntıların bir an önce sona ermesini umduklarını bildiren Aydın, ülke ekonomisine ciddi katkı sunan TEMSA'nın yeniden üretime geçmesi için bugüne kadar gösterilen yoğun gayretlerden sonuç alınmasının en büyük beklentileri olduğunu kaydetti.

Aydın, üretimin durdurulması sonrasında emekçiler olarak yaşadıkları kaygının ve gelecek endişelerinin en aza indirilmesi için destekte bulunanlara teşekkür ederek, "Emeğinden başka sermayesi olmayan TEMSA çalışanları olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, hükümetimizden ve konunun taraflarından bizlere verilecek müjdeli haberlerle yeniden tezgah başlarında alın teri akıtmak için sabırsızlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Hak İş, Adana, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 07:22 Kaynak: AA
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