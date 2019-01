Özçelik-İş'ten "Teşviklere Destek" Açıklaması

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, hükümetin son dönemde otomotiv, beyaz eşya ve mobilya gibi sektörlerde uygulamaya koyduğu teşviklerin işçi kesimine can suyu olduğunu bildirdi.

Değirmenci, yaptığı yazılı açıklamada, ÖTV ve KDV indirimleri dahil teşviklerin, işverenlerin, esnafın ve vatandaşların yanı sıra işçi kesimine rahat nefes aldırdığını ifade etti.



Hükümetin, tüm kesimlere yansıttığı bu teşviklerin fabrikalarda çarkların dönmesini de sağladığını belirten Değirmenci, şunları kaydetti:



"Hükümetin son dönemde otomotiv, beyaz eşya ve mobilya gibi sektörlerde uygulamaya koyduğu teşvikler, işçi kesimine can suyu oldu. Ekonomik dalgalanmaların yaşandığı bu dönemde, fabrika çarklarının dönmeye devam etmesi, hayati derece önemliydi ve ziyaret ettiğimiz fabrikalarda çarkların döndüğünü, arkadaşlarımızın alın teri akıttığını görmek bizleri mutlu etti. Bu zorlu dönemde hiçbir arkadaşımızın işini kaybetmesini istemiyoruz. Bunun için hükümetimizin özellikle çalışan kesimin lehine olan teşvikleri ve indirimleri hayata geçirmeye devam etmesini bekliyoruz."



Değirmenci, "Sanayicimiz de insanımıza, işçimize yatırım yapmaktan çekinmemelidir. İş adamlarımız fabrikasının bacasını tüttürmeye devam etmekten korkmamalıdır. Devletiyle milletiyle inşallah üreterek, kazanarak, kazandırarak bugünleri de geride bırakacağız." değerlendirmesinde bulundu.



"Vatandaşlar iş gücüne dahil edilmeli"



İstihdam seferberliği ruhunun her zaman taze tutulması gerektiğine işaret eden Değirmenci, "İstihdamın artırılması için hem devletimiz hem de işverenler ellerini taşın altına koymaya devam etmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz yıl işverenlere yaptığı 'istihdam seferberliği' çağrısı unutulmamalı, iş arayan, işsiz kalan vatandaşlarımız iş gücüne acilen dahil edilmelidir." ifadelerini kullandı.



Türkiye ekonomisindeki dalgalanmaları "yapay ve spekülatif" olarak nitelendiren Değirmenci, her yönden büyüyen, gelişen, dünyada söz sahibi olan Türkiye'nin varlığının, bugüne kadar istedikleri gibi "at koşturan" özellikle Batılı ülkeleri rahatsız ettiğini kaydetti.

