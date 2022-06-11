Özdağ: 3 ilde 9 sene sonra Türkler azınlıkta olacak - Son Dakika
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Özdağ: 3 ilde 9 sene sonra Türkler azınlıkta olacak

11.06.2022 16:28
Özdağ: 3 ilde 9 sene sonra Türkler azınlıkta olacak

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sığınmacılar ve kaçakların Türkiye'nin demografik yapısını değiştirdiğini belirterek "Türklerde doğum oranı 1,9, Suriyelilerde 5,3, yani 3 katı.

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sığınmacılar ve kaçakların Türkiye'nin demografik yapısını değiştirdiğini belirterek "Türklerde doğum oranı 1,9, Suriyelilerde 5,3, yani 3 katı. Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa'da 9 sene sonra Türkler azınlıkta olacak" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'da Muratpaşa Belediyesi Kültür Merkezi'nde gençlik söyleşisine katıldı. Özdağ konuşmasında Türkiye'nin yaşadığı dört temel sorunu, devlet krizi, milli birlik krizi, ekonomik kriz ve sığınmacı krizi olarak sıraladı, hem iktidarı hem muhalefeti eleştirdi. Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplumu bölerek, ayrıştırarak ve düşmanlaştırarak yönetmeye çalıştığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidara geldiği günden bu yana en büyük tahribatı devlette ve İslam dininde yaptığını öne süren Özdağ, "Dünya tarihinde ilk kez deist yetiştiren imam hatiplerimiz oldu. Araştırmalara göre yüzde 16 civarında deist ve ateist var şimdi toplumumuzda" dedi.

Erdoğan döneminde bir konuda ise olumlu gelişmeler yaşandığını belirten Özdağ, sözlerine şöyle devam etti: "'Yiğidi öldür hakkını ver' derler ya, Erdoğan sayesinde olumlu bir şey arttı, Atatürk sevgisi. Erdoğan'a baktıkça millet Atatürk'ü seviyor. Bu 20 yılda Türk milleti artık bir devlet sevgisi olarak değil ama samimi, sıcak ve artık Atatürk'ü gerçekten anlayan bir anlayışla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sahipleniyor, seviyor, savunuyor. Erdoğan, Atatürk'ü havaalanlarından, stadyumlardan ismini kaldırdıkça Türk milletinin kalbindeki sevgiyi de güçlendiriyor."Ekonomik krizin hiç olmadığı kadar ağır olduğunu dile getiren Ümit Özdağ, iktidar gittiğinde geride bir enkaz değil moloz kalacağını söyledi.'EKONOMİK KRİZ HİÇ OLMADIĞI KADAR AĞIR'Özdağ, muhalefetle ilgili ise şöyle konuştu: "6 birbirine benzemeyen liderin yönettiği Türkiye ancak parçalanır. Zaten bir tanesi de masanın yanındaki dolabın içine girmiş oradan fısıldıyor. Yani biz bütün bu partilerden ayrılıyoruz. Soruyorlar, 'Niye muhalefeti eleştiriyorsunuz', bunlar muhalefet olmadığı için eleştiriyoruz, bunlar sarı muhalefet. Bakın iktidar neyle soyuyor ülkeyi, ihale yasası 21/C maddesi, ihaleye çıkmadan acil durum, hemen bu ihaleyi istediklerine verme maddesi. Şimdi bakın muhalefetin elindeki bütün belediyelere hepsi 21/C'yi uyguluyor. Aranızdaki fark ne sizin?"Sığınmacılar ve kaçakların Türkiye'nin demografik yapısını değiştirdiğini vurgulayan Özdağ, "Türklerde doğum oranı 1,9, Suriyelilerde 5,3, yani 3 katı. Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa'da 9 sene sonra Türkler azınlıkta olacak. Ama ondan önce Türkiye'de bir iç savaş çıkaracaklar, Suriye ve Irak'ta çıkardıkları gibi, bu büyük Kürdistan projesi" dedi.

2023 seçimlerinin bir referandum niteliğinde olduğunu belirten Ümit Özdağ, "Zafer Partisi'ne Türk halkı destek verirse, biz projeyi bozacağız ve tarihin çöplüğüne atacağız. Hepsi geri dönecek" diye konuştu.


Özdağ: 3 ilde 9 sene sonra Türkler azınlıkta olacak
Özdağ: 3 ilde 9 sene sonra Türkler azınlıkta olacak
Özdağ: 3 ilde 9 sene sonra Türkler azınlıkta olacak
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özdağ: 3 ilde 9 sene sonra Türkler azınlıkta olacak - Son Dakika

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