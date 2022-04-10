ÖZDAĞ: 6 MUHALEFET LİDERİNİN ADAYI OLMAZSA YAVAŞ'A BİZ TEKLİF GÖTÜRÜRÜZ - Son Dakika
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ÖZDAĞ: 6 MUHALEFET LİDERİNİN ADAYI OLMAZSA YAVAŞ'A BİZ TEKLİF GÖTÜRÜRÜZ

10.04.2022 17:36

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 6 muhalefet partisi liderinin cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ı tercih etmemesi halinde teklif götüreceğini belirterek "Zafer Partisi olarak Mansur Bey'e bizim adayımız olmasını teklif edebiliriz" dedi.

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 6 muhalefet partisi liderinin cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ı tercih etmemesi halinde teklif götüreceğini belirterek "Zafer Partisi olarak Mansur Bey'e bizim adayımız olmasını teklif edebiliriz" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin il başkanlığı kongresine katılmak için Eskişehir'e geldi. Kongrenin yapıldığı Yunus Emre Kültür Merkezi önünde partililerce karşılanan Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'BUNDAN SONRASI YAVAŞ'IN KARARINA BAĞLI'

Çağrıda bulunduğu Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığının kamuoyunda tartışıldığını ve karşılık bulduğunu ifade eden Özdağ, "Kamuoyunun gündemine bir çağrı olarak getirdik ve Sayın Mansur Yavaş'a çağrıda bulunduk. Bundan sonrası öncelikle Sayın Yavaş'ın vereceği karara bağlı. Sayın Yavaş bu doğrultuda bir karar alabilir ve diyebilir ki; böyle bir çağrı yapıldı. Bu çağrıdan önce ve sonra kamuoyundan gelen tepkiler, sosyal medyada yapılan anketler de gösteriyor ki, çoğunluk beni istiyor. Ben de bundan dolayı aday olurum. ya da 6 liderin kararını bekleyebilir. 6 lider kendisini seçmez ve başka birisini seçerse daha önce de açıkladığım gibi, bu durumda Zafer Partisi olarak Mansur Bey'e bizim adayımız olmasını teklif edebiliriz. Bunu da kabul etmeyebilir ama bu durumda da bu 6'lı ittifakın Türk milletine Mansur Bey dışında bir aday koyması ve bu adayın da milletin iradesinin en azından değişim isteyenlerin iradesinin büyük bir kesimini temsil etmemesi, durumunda kendi adayımızı çıkartırız" diye konuştu.

'İKİNCİ EKMELEDDİN DAVASI YAŞAMAK İSTEMİYORUZ'

2014 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP ve MHP'nin 'çatı adayı' olarak bilinen Ekmeleddin İhsanoğlu'nu aday gösterdiğini hatırlatan Özdağ, şunları söyledi:

" Türkiye, bir Ekmeleddin davası yaşadı. Şimdi ikinci kez bunu yaşamak istemiyoruz. 'Tıpış tıpış gidersiniz' diye seçmen adeta tehditle karşı karşıya kaldı ve alay edildi. Yine 6 lider kamuoyunun demokratik talebini dikkate almayarak çıkarlar ve derlerse ki; hiç önemli değil, sizin ne istediğiniz. Zafer Partisi olarak böyle bir durumda Türk milletinin, seçmenin hiçbir yere tıpış tıpış gitmeyeceğini ve kendi adayını çıkartacağı konusunda Türk milletine güvence veriyoruz."

'MANSUR YAVAŞ İLE GÖRÜŞMEDİK, DOĞRU OLMAZ?

Gazetecilerin sorusu üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bir görüşme yapmadıklarını kaydeden Özdağ, "Şu ana kadar Mansur Bey ile hiçbir görüşmemiz olmadı, olması da doğru olmazdı. Bu aşamada da benim Mansur Bey'den Zafer Partisi Genel Başkanı olarak bir görüşme talebim olmayacak" dedi. Özdağ, açıklamalarının ardından partisinin ilk başkanlığı kongresine katıldı. (DHA)

ÖZDAĞ: 6 MUHALEFET LİDERİNİN ADAYI OLMAZSA YAVAŞ'A BİZ TEKLİF GÖTÜRÜRÜZ
ÖZDAĞ: 6 MUHALEFET LİDERİNİN ADAYI OLMAZSA YAVAŞ'A BİZ TEKLİF GÖTÜRÜRÜZ
ÖZDAĞ: 6 MUHALEFET LİDERİNİN ADAYI OLMAZSA YAVAŞ'A BİZ TEKLİF GÖTÜRÜRÜZ

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Kaynak: DHA

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