Özdağ: "Atanmış Haddini Bilmezi, Bir Dakika Bile Görevde Tutmamak Sayın Cumhurbaşkanı'nın Yapacağı En Hayırlı İş Olacaktır" - Son Dakika
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Özdağ: "Atanmış Haddini Bilmezi, Bir Dakika Bile Görevde Tutmamak Sayın Cumhurbaşkanı'nın Yapacağı En Hayırlı İş Olacaktır"

06.05.2022 14:29
Özdağ: "Atanmış Haddini Bilmezi, Bir Dakika Bile Görevde Tutmamak Sayın Cumhurbaşkanı'nın Yapacağı En Hayırlı İş Olacaktır"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisine yönelik açıklamaları ve İçişleri Bakanlığı’na yürümesinin engellenmesinin ardından; “Atanmış haddini bilmezi bir dakika bile görevde tutmamak Sayın Cumhurbaşkanı’nın yapacağı en hayırlı iş olacaktır. Dünyanın hangi demokrasisinde bir Meclis üyesinin yürüyüşüne engel konulabilir? Bu konu da Sayın Şentop'un ilgisini gerektirir bir husustur. Bekleyelim, görelim...” açıklamasını yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik açıklamaları ve İçişleri Bakanlığı'na yürümesinin engellenmesinin ardından; "Atanmış haddini bilmezi bir dakika bile görevde tutmamak Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapacağı en hayırlı iş olacaktır. Dünyanın hangi demokrasisinde bir Meclis üyesinin yürüyüşüne engel konulabilir? Bu konu da Sayın Şentop'un ilgisini gerektirir bir husustur. Bekleyelim, görelim..." açıklamasını yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanlığı'na yürümesinin engellenmesinin ardından TBMM Dikmen kapısı önünde konuştu. Özdağ, Meclis'in önünden ayrılmasının ardından bir de yazılı açıklama yaptı. Özdağ'ın yazılı açıklaması şöyle:

"Bugün Aziz Milletimizin, bütün Türk ve dünya kamuoyunun ve medyanın gözleri önünde hiçbir demokratik ülkede ve belki de dünya siyasetinde yaşanması mümkün olmayan bir skandal yaşandı.

Bu skandala dün Zafer Partisi Genel Başkanı ve seçilmiş bir milletvekili olan Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ'a ağza alınmayacak, seviyesiz, yakışıksız, terbiye ve ahlak dışı sözlerle saldırıda bulunan seçilmemiş 'atanmış' bir kişi; bugün de elindeki güvenlik güçleri vasıtasıyla malum provokasyona imza atmıştır. Kendisi kriminal bir vakadır, ülkenin gördüğü en büyük provokatördür.

Böyle bir şahsın bu ülkede İçişleri Bakanı olarak görev yapıyor oluşu en büyük talihsizliktir. Sadece geçmişi değil, halihazır ilişkileri de şaibelerle ve karanlık ilişkiler ağı ile dolu bir kişiliğin bu görevde kalması güzel Türkiye'miz için züldür, zillettir.

Bu noktada, atanmış haddini bilmezi bir dakika bile görevde tutmamak Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapacağı en hayırlı iş olacaktır. Taksim'in, Beyoğlu'nun, Ayasofya'nın orta yerinde çekilmiş görüntüleri 'Bunlar Türkiye kareleri değil, başka ülke' diyecek bir karakter sergilemekten çekinmeyen bu adamı Sayın Erdoğan, derhal yanından uzaklaştırmalıdır.

Bir diğer görev de TBMM Başkanına düşmektedir. Bir Parlamento üyesine, bir atanmışın bu yollu hakareti Meclis'in kişiliğine yöneltilmiş demektir. Bugünkü provokasyon ise yine bu yüce Parlamentonun şeref ve haysiyetine yöneltilmiş bir davranıştır. Dünyanın hangi demokrasisinde bir Meclis üyesinin yürüyüşüne engel konulabilir? Bu konu da Sayın Şentop'un ilgisini gerektirir bir husustur. Bekleyelim, görelim..."

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İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, cumhurbaşkanı, Ümit Özdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Özdağ: 'Atanmış Haddini Bilmezi, Bir Dakika Bile Görevde Tutmamak Sayın Cumhurbaşkanı'nın Yapacağı En Hayırlı İş Olacaktır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özdağ: "Atanmış Haddini Bilmezi, Bir Dakika Bile Görevde Tutmamak Sayın Cumhurbaşkanı'nın Yapacağı En Hayırlı İş Olacaktır" - Son Dakika
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