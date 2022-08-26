İsmail Çataklı'dan Ümit Özdağ'a tepki: Bir yapmadığın bu kalmıştı - Son Dakika
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İsmail Çataklı'dan Ümit Özdağ'a tepki: Bir yapmadığın bu kalmıştı

26.08.2022 21:53
İsmail Çataklı'dan Ümit Özdağ'a tepki: Bir yapmadığın bu kalmıştı

Özdağ, cuma hutbesinde bir imama "Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız?" tepkisini vermesinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a ise "Sen Türk Milleti'nin düşmanısın!" dedi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bu sözlere "Bir yapmadığın cuma günü camide provokasyon yapmak vardı, onu da yaptın! Ve Diyanet İşleri Başkanımıza iftira attın. Sana bir hafta müddet, eğer iddianı ispat edemezsen tarihin en alçak adamısın!" şeklinde yanıt verdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı cuma namazında hutbe okuyan imama Mustafa Kemal Atatürk'ü anmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Cami imamına defakarca "Atatürk'ü anmayacak mıyız? Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız?" diye defalarca sorarak tepki gösteren Özdağ, son olarak iki avucunu açarak "Atatürk'ün ruhuna fatiha" dedi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ'A YÜKLENDİ

Cuma namazının ardından Özdağ, cuma hutbesinde Atatürk'ü anmadığı gerekçesiyle Diyanet'i, Afyonkarahisar Müftülüğü önünde protesto etti. Müftülük binasının dışında yaptığı basın açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşan Ümit Özdağ, "Bugün 26 Ağustos! Türk Ordusu'nun Afyon'da Yunan ordusuna karşı Büyük Taarruz'u başlattığı günün 100. yılındayız. Bugün Diyanet, Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ün adını anmadı. Metnin içinde bu zaferi kazanan Türk Milleti'nin de adı yok. Ali Erbaş sen Türk Milleti'nin düşmanısın!" dedi.

"BİR YAPMADIĞIN CAMİ PROVAKASYONDU, ONU DA YAPTIN"

Özdağ'ın sözlerine İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü olan İsmail Çataklı, "Bir yapmadığın cuma günü camide provokasyon yapmak vardı, onu da yaptın! Ve Diyanet İşleri Başkanımıza iftira attın. Sana bir hafta müddet, eğer iddianı ispat edemezsen tarihin en alçak adamısın!" sözleriyle yanıt verdi.

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İsmail Çataklı, Ümit Özdağ, Ali Erbaş, Güncel, Son Dakika

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