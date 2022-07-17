Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına tepki: Adaylığı Türkiye için felaket olur! Başarı istiyorsa Mansur Yavaş'ın önünü açsın - Son Dakika
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Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına tepki: Adaylığı Türkiye için felaket olur! Başarı istiyorsa Mansur Yavaş'ın önünü açsın

17.07.2022 14:21

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı hakkında açıklamada bulundu. Özdağ, "Sayın Kılıçdaroğlu siyasette genel başkan olduğundan bu yana başarılı değildir. Eğer bir başarı elde etmek istiyorsa Mansur Bey'in önünü açsın. Kendi adaylığı hem Türkiye için felaket olur hem kendisi için siyasal intihar olur" dedi.

Bir restoranda partililerle bir araya gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, burada yaptığı konuşmada, Zafer Partisi'nin ülke genelinde dip dalgayla yükselişini sürdürdüğünü söyledi.

"UMUDUMUZ PARTİMİZİN SEÇİMLERE KADAR YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRMESİDİR"

Özdağ, milletin sesi olmaya devam edeceklerini belirterek, "Umudumuz, beklentimiz, çabamız Zafer Partisinin Cumhuriyetin kuruluş esaslarını temsil eden tek parti olarak yükselişini 2023 seçimlerine kadar sürdürmesidir" diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU ADAY OLURSA BU BİR ŞİKE ADAYLIK OLUR"

Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini savunarak, "Eğer Sayın Kılıçdaroğlu aday olursa buradan açık şekilde ifade ediyorum, bu bir şike adaylık olur. İkinci Ekmeleddin vakası olur. Sayın Kılıçdaroğlu siyasette genel başkan olduğundan bu yana başarılı değildir. Eğer bir başarı elde etmek istiyorsa Mansur Bey'in önünü açsın. Kendi adaylığı hem Türkiye için felaket olur hem kendisi için siyasal intihar olur." değerlendirmesinde bulundu.

ÖZDAĞ'DAN DİKKAT ÇEKEN İTTİFAK MESAJI

Zafer Partisini siyasetin merkezinde bir parti olarak tanımlayan Özdağ, istenildiği takdirde Zafer Partisi öncülüğünde bir başka ittifaka sıcak baktıklarını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına tepki: Adaylığı Türkiye için felaket olur! Başarı istiyorsa Mansur Yavaş'ın önünü açsın - Son Dakika

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