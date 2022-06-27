Özdağ'ı şehre sokmayan Hatay Valiliği'nden açıklama geldi: Her kesimden insanın yaşadığı Hatay'da gerekli önlemler alınmıştır - Son Dakika
Üye Girişi

Özdağ'ı şehre sokmayan Hatay Valiliği'nden açıklama geldi: Her kesimden insanın yaşadığı Hatay'da gerekli önlemler alınmıştır

27.06.2022 15:11

Zafer Partisi lideri Özdağ, yaptığı "Suriye sınırına gidip ilk mayını döşeyeceğiz" sözleri sonrası Hatay'a girmek istediği sırada jandarma tarafından engellendi. Özdağ, yasak kararını veren Hatay Valisi'ne "Anayasal suç işliyorsun" sözleriyle tepki gösterirken, valilikten de Özdağ'a, "Kışkırtıcı bir üslupla ilimize gelen kişilerin telafisi mümkün olmayan olaylara sebebiyet verilmemesi adına valiliğimizce gerekli önlemler alınmıştır" yanıtı geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın partisinin 1'inci Olağan Adana İl Kongresi'nde yaptığı "Suriye sınırına gidip ilk mayını döşeyeceğiz" açıklaması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özdağ'ın çıkışına sert tepki gösterip, girişimin engelleneceğini duyururken, bugün Hatay'a giden Zafer Partisi konvoyu şehre girişinde jandarma tarafından durduruldu.

"HATAY VALİSİ ANAYASAL SUÇ İŞLİYORSUN"

Başta Genel Başkan Ümit Özdağ olmak üzere parti heyeti, valiliğin Hatay'a girmelerini yasaklayan kararına sert tepki gösterdi. Hatay Valisi'ne "Anayasal suç işliyorsun. Hatay'da her türlü etkinliği engelleyebilirsin. Ancak Hatay'a girişi engelleyemezsin. Hatay'a girişimizi engellemen Anayasa ihlali. Bugünün yarını var. 'İçişleri Bakanı öyle emretti' açıklaması seni mahkemede kurtarmaz" paylaşımıyla tepki gösteren Özdağ'a valilikten jet yanıt geldi.

Özdağ kendisini şehre sokmayan valiye 'Anayasal suç işliyorsun' dedi, Hatay Valisi'nden yanıt gecikmedi

HATAY VALİLİĞİ'NDEN YAZILI AÇIKLAMA GELDİ

Hatay Valiliği, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın konvoyunun durdurulmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hatay sınırına mayın döşeyeceğini iki gündür ilan eden, yabancı düşmanlığı ile her kesimden insanın bir arada yaşadığı, kardeşliğin ve hoşgörünün sembolü kadim şehir Hatay'ımızın sosyal dinamiklerine mayın döşeyeceğini söyleyerek, kışkırtıcı bir üslupla ilimize gelen tüm grup ve kişilerin telafisi mümkün olmayan olaylara sebebiyet verilmemesi adına kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde kamu düzeninin ve asayişin sağlanabilmesi, huzurun temin edilebilmesi amacıyla valiliğimizce gerekli önlemler alınmıştır" denildi.

Özdağ kendisini şehre sokmayan valiye 'Anayasal suç işliyorsun' dedi, Hatay Valisi'nden yanıt gecikmedi

ÇATAKLI: PROVOKASYONA İZİN VERİLMEMİŞTİR

Özdağ'ın Hatay çıkarmasına bir tepki de İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan geldi. Özdağ'ın dün attığı "Yarın Hatay Reyhanlı'da iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere Suriye sınırına ilk mayını yerleştireceğiz" tweet'ini alıntılayan Çataklı yaptığı paylaşımda, "Tek güç kaynağı yabancı düşmanlığı olan, iki gündür Hatay sınırına mayın döşeyeceğini söyleyerek kışkırtıcı bir yol izleyen, hayatı yalan ve provokasyondan ibaret birinin bu provokasyonuna, tahrikine izin verilmemiştir" ifadelerini kullandı.

Özdağ kendisini şehre sokmayan valiye 'Anayasal suç işliyorsun' dedi, Hatay Valisi'nden yanıt gecikmedi
YORUMLAR
500
Hatay'a girişi engellenen Ümit Özdağ'a destek Muharrem İnce'den geldi: Özdağ'ın Hatay'a girişini engellemek anayasal bir suçtur Hatay'a girişi engellenen Ümit Özdağ'a destek Muharrem İnce'den geldi: Özdağ'ın Hatay'a girişini engellemek anayasal bir suçtur Ümit Özdağ'ın 'Yarın sınıra ilk mayını döşeyeceğiz' çıkışına, Bakan Soylu'dan yanıt: Aklını kaybetmiş Ümit Özdağ'ın 'Yarın sınıra ilk mayını döşeyeceğiz' çıkışına, Bakan Soylu'dan yanıt: Aklını kaybetmiş
Kaynak: DHA

Zafer Partisi, Jandarma, Suriye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özdağ'ı şehre sokmayan Hatay Valiliği'nden açıklama geldi: Her kesimden insanın yaşadığı Hatay'da gerekli önlemler alınmıştır - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:11 Özdağ'ı şehre sokmayan Hatay Valiliği'nden açıklama geldi: Her kesimden insanın yaşadığı Hatay'da gerekli önlemler alınmıştır
15:08 Otoyolda araçlarla yarışan güvercinin görüntüsü izleyenleri hayrete düşürüyor
15:06 Fatih Terim'in favorisini Hull City'e transfer ediyor! Acun Ilıcalı, Seri'yi resmen duyurdu
15:05 İngiltere'de iki adam, aynı kadınla evli olduklarını öğrenince hayatlarının şokunu yaşadılar! Olay sonrası yakın arkadaş oldular...
14:49 Işın Karaca'nın yetiştiriciliğini yaptığı at Gazi Koşusu'nda 2. oldu! Sahibine 287 bin lira kazandırdı...
14:46 Milletvekili Salihe Aydeniz'in polise yumruktan atmasıyla ilgili HDP'den açıklama: Elini refleks olarak kaldırdı
14:30 Eski Fenerbahçe kaptanı Ümit Özat, konuğu canlı yayında sandalyeden düşünce kahkahasına engel olamadı
14:25 Vatandaşın gözü temmuz zammında! İşte ekonomistlerin üzerinde durduğu 3 formül
14:23 Aslı Enver, siyah bikinisiyle iskeleye uzanarak poz verdi!
14:03 Yılda 4 milyon haneye nefes aldıracak! Erdoğan'ın açıkladığı Aile destek programına başvurular bugün başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 15:24:25. #1.11#
SON DAKİKA: Özdağ'ı şehre sokmayan Hatay Valiliği'nden açıklama geldi: Her kesimden insanın yaşadığı Hatay'da gerekli önlemler alınmıştır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement