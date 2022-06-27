Özdağ'ı şehre sokmayan Hatay Valiliği'nden açıklama geldi: Her kesimden insanın yaşadığı Hatay'da gerekli önlemler alınmıştır

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın partisinin 1'inci Olağan Adana İl Kongresi'nde yaptığı "Suriye sınırına gidip ilk mayını döşeyeceğiz" açıklaması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özdağ'ın çıkışına sert tepki gösterip, girişimin engelleneceğini duyururken, bugün Hatay'a giden Zafer Partisi konvoyu şehre girişinde jandarma tarafından durduruldu.

"HATAY VALİSİ ANAYASAL SUÇ İŞLİYORSUN"

Başta Genel Başkan Ümit Özdağ olmak üzere parti heyeti, valiliğin Hatay'a girmelerini yasaklayan kararına sert tepki gösterdi. Hatay Valisi'ne "Anayasal suç işliyorsun. Hatay'da her türlü etkinliği engelleyebilirsin. Ancak Hatay'a girişi engelleyemezsin. Hatay'a girişimizi engellemen Anayasa ihlali. Bugünün yarını var. 'İçişleri Bakanı öyle emretti' açıklaması seni mahkemede kurtarmaz" paylaşımıyla tepki gösteren Özdağ'a valilikten jet yanıt geldi.

HATAY VALİLİĞİ'NDEN YAZILI AÇIKLAMA GELDİ

Hatay Valiliği, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın konvoyunun durdurulmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hatay sınırına mayın döşeyeceğini iki gündür ilan eden, yabancı düşmanlığı ile her kesimden insanın bir arada yaşadığı, kardeşliğin ve hoşgörünün sembolü kadim şehir Hatay'ımızın sosyal dinamiklerine mayın döşeyeceğini söyleyerek, kışkırtıcı bir üslupla ilimize gelen tüm grup ve kişilerin telafisi mümkün olmayan olaylara sebebiyet verilmemesi adına kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde kamu düzeninin ve asayişin sağlanabilmesi, huzurun temin edilebilmesi amacıyla valiliğimizce gerekli önlemler alınmıştır" denildi.

ÇATAKLI: PROVOKASYONA İZİN VERİLMEMİŞTİR

Özdağ'ın Hatay çıkarmasına bir tepki de İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan geldi. Özdağ'ın dün attığı "Yarın Hatay Reyhanlı'da iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere Suriye sınırına ilk mayını yerleştireceğiz" tweet'ini alıntılayan Çataklı yaptığı paylaşımda, "Tek güç kaynağı yabancı düşmanlığı olan, iki gündür Hatay sınırına mayın döşeyeceğini söyleyerek kışkırtıcı bir yol izleyen, hayatı yalan ve provokasyondan ibaret birinin bu provokasyonuna, tahrikine izin verilmemiştir" ifadelerini kullandı.