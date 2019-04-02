Son Dakika Haberleri: Özdağ, İyi Parti Genel Başkan Yardımcılığından İstifa Etti

Özdağ, İyi Parti Genel Başkan Yardımcılığından İstifa Etti

5 dakika önce

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, parti başkanlık divanından istifa ettiğini bildirdi.

Özdağ, İyi Parti Genel Başkan Yardımcılığından İstifa Etti, System.String[]
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, parti başkanlık divanından istifa ettiğini bildirdi.

İstanbul Milletvekili Özdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İYİ Parti Başkanlık Divanı'ndan istifasına dair dilekçeyi partiye sunduğunu söyledi.

İYİ Parti üyeliğinin devam ettiğini belirten Özdağ, "Partimdeki çalışmalarım sürüyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:10 Kaynak: AA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nden Fatih Mehmet Maçoğlu'na Tebrik! Erdoğan'ın Tespihini Hediye Ettiği Minik Muhammed'in Babası Hayatını Kaybetti Ankarada'ki Gar Patlamasında Kızını Kaybeden Hatice Çevik, HDP'den Başkan Seçildi Kadın Silüetinin Yer Aldığı Ağaç Nedeniyle Oduncunun Telefonları Susmuyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 15:15:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özdağ, İyi Parti Genel Başkan Yardımcılığından İstifa Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]