Özdağ, partisinin kuruluş belgesini teslim aldı - Son Dakika

Özdağ, partisinin kuruluş belgesini teslim aldı

BAĞIMSIZ İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, ismini ve logosunu açıkladığı Zafer Partisi'nin kuruluş belgesini İçişleri Bakanlığı'ndan teslim aldı.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet, Zafer Partisi"nin kuruluş dilekçesini vermek üzere İçişleri Bakanlığı'na geldi. Evrakı teslim etmeden önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Özdağ, "Ben ve dava arkadaşlarım, Zafer Partisi"nin kuruluş işlemlerinin hukuki boyutunu tamamlamak için İçişleri Bakanlığı'na geldik. Evraklarımızı sabah arkadaşlarım ilettiler. Gerekli incelemeler tamamlandı ve şimdi içeri girerek gereken belgeleri alacağız. Kurucularımızla buluşmak için buradan ayrılacağız. Zafer Partisi 19 Mayıs 2021'de Anıtkabir'i ziyaret ederek başladığımız yürüyüşle yola çıktı" dedi. Özdağ daha sonra bakanlığa geçerek Zafer Partisi'nin kuruluş belgesini teslim aldı.

Görüntü dökümü:

- Ümit Özdağ'ın açıklaması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Burak TEKİN/ ANKARA,