Özdağ, Soylu'nun, "Hayvandan aşağı bir adam" sözlerine dava açtı! Dava kazanılırsa sokak hayvanlarına mama alınacak - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz hafta TGRT Haber canlı yayınında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a yönelik, "Adam yerine koymam, haysiyetsiz adam. Bu adam hayvandan aşağı bir adamdır. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler sonrasında Özdağ, tepkisini göstermek için bakanlığın önüne gidip "Süleyman, senden korkan senin gibi olsun. Ya özür dile ya bu iş birimiz ölene kadar devam edecek" demişti.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Bu tartışma siyasetin bir numaralı gündemi olurken, Ümit Özdağ'dan yeni bir hamle geldi. Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada, Özdağ'ın Soylu hakkında manevi tazminat davası açtığı belirtildi.

"KAZANILAN PARA İLE SOKAK HAYVANLARINA MAMA ALINACAK"

Metinde, "AİHS ve Anayasa çerçevesinde bir partinin Genel Başkanı sıfatıyla, siyasi bir kişilik olarak düşüncelerini ifade etmiş olmasından dolayı, kamuoyu önünde kişiliğine saldırılmış ve küçük düşürülmeye çalışılmıştır. Bu sebeple Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ tarafından, manevi tazminat davası açılmıştır. Davanın kazanılması durumunda, sokak hayvanları için mama alınarak barınaklara dağıtılacaktır." denildi.