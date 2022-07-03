Özdağ: Türkiye Yunan adalarına turizmi durdursun - Son Dakika
Üye Girişi

Özdağ: Türkiye Yunan adalarına turizmi durdursun

03.07.2022 18:26
Özdağ: Türkiye Yunan adalarına turizmi durdursun

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Eşek Adası ve yanındaki adalar, Aydın'a bağlı adalardır.

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Eşek Adası ve yanındaki adalar, Aydın'a bağlı adalardır. Aydın Valisi geçmiş dönemde Sahil Güvenlik botuyla bu adalara gitmek istediği zaman, komutan götüremeyeceğini ve adaların Yunan işgali altında olduğunu söylüyor. İşgali asla kabul etmiyoruz. Hükümete de önerimiz; derhal Yunan adalarına Türkiye'den turizmi durdursun" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin 1'inci Olağan İl Kongresi'ne ve bir dizi temasta bulunmak için Aydın'a geldi. İl Başkanı Ercan Arslan ile yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Özdağ, büyükbaş hayvan çiftliğini de ziyaret etti. Özdağ, çiftlik hakkında sahibi Kaya Özcan'dan bilgi aldı. Özdağ ve beraberindeki heyet, daha sonra Çeştepe Alevi Kültür Vakfı'na ziyarette bulundu. Başkan Rıza Akdeniz'in karşıladığı Özdağ, bir süre sohbet edip, partisine destek istedi. Aydın Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyan Özdağ, daha sonra Abide Meydanı'ndaki şehitliğe ve Yörük Ali Efe heykeli önüne karanfil bıraktı. Şehit ve Gaziler Derneği'ni de ziyaret eden Özdağ, il binasının açılışını yapıp, burada gazetecilere konuştu.

'SÜLEYMAN SOYLU VE VALİ HESAP VERECEK'Hatay'a girmesinin engellendiğini söyleyen Ümit Özdağ, "Engelleme, Anayasa'nın ihlal edilmesiyle Süleyman Soylu'nun emriyle gerçekleşti. Vali'nin bu emri, yerine getirmek istediğini çok düşünmüyorum. Çünkü 20 telefon konuşması olmuş ve Vali 'Bunu yapmayalım, yanlış oluyor' diyor. Ama Soylu'nun baskısıyla uygulama devam etti. Ancak Soylu da gördü ki; Türk halkının büyük bir desteği Zafer Partisi'nin arkasındadır. İzmir'den insanlar, yola çıkmaya başladı ancak daha sonra geri adım attılar. Geri adım atmaları, bir bakıma hayırlı oldu. Süleyman Soylu da Vali de Anayasa ihlali suçlamasıyla önümüzdeki dönem hesap verecek" dedi.'YUNAN ADALARI AYDIN'A BAĞLI'Özdağ, Yunan işgali altındaki çoğu adanın Aydın'a bağlı olduğunu belirterek, "Eşek Adası ve yanındaki adalar, Aydın'a bağlı adalardır. Aydın Valisi geçmiş dönemde Sahil Güvenlik botuyla bu adalara gitmek istediği zaman komutan götüremeyeceğini ve adaların Yunan işgali altında olduğunu söylüyor. Bizim bu adalarla ilgili bir projemiz ve çalışmamız var. Bunu şimdi açıklamamayı tercih ediyorum. Fakat fiili durumu ve işgali asla kabul etmiyoruz. Hükümete de önerimiz; derhal Yunan adalarına Türkiye'den turizmi durdursunlar. Ayrıca bu adalardan Türkiye'ye seyahat ve gıda teminini de durdursunlar. 'Yoksa bizim Yunanistan ile sorunumuz var' diye masal anlatmasınlar. Turizm Bakanı'nın şirketi, Yunan adalarına turist götürtüyor. Sonra da 'Yunanistan'la aramızda sorun var' deniyor" diye konuştu.'SANDIKTA SURİYELİLERİ GÖREN ZAFER PARTİSİ'NE OY ATACAK'Özdağ, "Ekonomik yaşam, sokaklarımız güvensizleşti. Çeteler oluşuyor. Sonuçta Türkiye'de iç savaş çıkacak. Yüzde kaç ihtimal? Yüzde 100 ihtimal ama mesele ne zaman olacağı. Şu anda 8'inci parti olduğumuzu biliyoruz. Yükselme trendimiz devam ediyor. Öyle bir sonuç alacağız ki; Türkiye çok şaşıracak. Dünyanın şaşıracağını düşünmüyorum. Çünkü ülkede yüzde 1 sığınmacı olduğu zaman, iktidarın oyu yüzde 1,2 düşüyor. Türkiye'de sığınmacı yüzde 10'dur. İktidarın oyu, bu meseleden dolayı yüzde 12'ye düşer. Sabah değişik partilere oy vermek için evden çıkanlar, sandık başına vardıklarında; sandığa giden Suriyelileri görünce Zafer Partisi'ne oy vereceklerdir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Özdağ, partisinin il kongresine katılmak için Hidayet Sayın Kültür Salonu'na geçti.


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Zafer Partisi, Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özdağ: Türkiye Yunan adalarına turizmi durdursun - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:50 HDP kongresinde Öcalan posteri açmaya çalışmışlardı! 4 şüpheli gözaltına alındı
17:48 6'lı masadan kritik toplantı! Muhalefet, Erdoğan'ın üçüncü adaylığını açıklamasına yönelik yeni çizgisini belirleyecek
17:38 Milli futbolcu Zeki Çelik artık Mourinho'nun öğrencisi olacak! Roma ile sözleşme imzalamak için İtalya'ya gitti
17:09 Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal, vefatının 22 yıl dönümde anılıyor: Ali Sunal, babası için duygusal bir mesaj paylaştı
16:52 Kastamonu'da geçen yıl yaşanan sel felaketinde yıkılan cami, bir kez daha sel baskını yaşanması sebebiyle yıkıldı
16:49 Fransız devi PSG, stadın çimlerini korumak için sıra dışı bir yönteme başvurdu! Şahinler stadı koruyacak
16:43 Survivor bitti, yankısı sürüyor! Nisa'nın şampiyonluğuna Nagihan'dan eleştiri geldi
16:34 Canlı yayında göğsünü açan genç kız ABD'de gündem oldu! Görenler büyük şaşkınlık yaşadı
16:26 Son şampiyon Trabzonspor'un yeni sezon formaları tanıtıldı! Taraftardan tam puan aldı
13:10 Nesli tükenen türler arasında yer alıyordu: "Böceklerin Kralı" Adıyaman'da ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 18:30:12. #1.11#
SON DAKİKA: Özdağ: Türkiye Yunan adalarına turizmi durdursun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement